नाखूनों को दांतों से काटने जैसी ये 5 बुरी आदतें सेहत को पहुंचा सकती हैं नुकसान

Bad Habits Which may Affect your Health : रोजमर्रा की जिंदगी में हम अनजाने में कई ऐसी गलतियां करते हैं, जो हेल्थ को बुरी तरह प्रभावित कर सकती है और हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, खराब डाइजेशन जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बन सकती हैं. यदि आप भी मुंह से नाखून काटना और रात भर जागना जैसी खराब आदतों का शिकार हैं, तो उससे होने वाले खतरनाक परिणाम जानना बेहद जरूरी है. इसीलिए आज हम आपके लिए लेकर आएं हैं, कुछ खराब आदतें जिनसे आपकी हेल्थ प्रभावित हो सकती है. आइए जानते हैं.

5 बुरी आदतें हेल्थ को बुरी तरह प्रभावित कर सकती हैं :

मुंह से नाखूनों को काटना –

वेब एमडी डॉट कॉम के मुताबिक कई लोगों को मुंह से नाखून चबाने की गंदी आदत होती है, जो आपके दांतों के साथ-साथ नाखून और उसके आस पास की त्वचा को भी नुकसान पहुंचा सकती है. हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने तो नाखूनों पर कई तरह के बैक्टीरिया और कीटाणु होते हैं, जिससे आप कई गंभीर इंफेक्शन का शिकार हो सकते हैं.

रातभर जागना –

आजकल अधिकतर लोग पार्टी या कम के चलते रात भर जागते रहते हैं, लेकिन डॉक्टर्स की मानें तो पर्याप्त नींद ना लेने के कारण आप डायबिटीज, हाई बीपी और कई हार्ट संबंधित बीमारियों का शिकार हो सकते हैं. इस तरह की बीमारियों से बचने के लिए 6 से 7 घंटे की पर्याप्त नींद लेना बेहद जरूरी है.

शराब पीना –

हम सभी जानते हैं, जरूरत से ज्यादा शराब पीना सेहत के लिए बेहद हानिकारक होता है. हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार यदि आप हररोज शराब का सेवन करते हैं, तो किडनी और हार्ट संबंधित बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है. अधिक शराब पीने से हड्डियां कमजोर होने लगती है और खराब डाइजेशन के कारण कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.

सही प्रकार से भोजन ना खाना –

कई लोग काम की जल्दी के कारण अक्सर भोजन भागते दौड़ते करते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं, ये बुरी आदत आपको मोटापे और पेट से संबंधित परेशानियों का शिकार बना सकती है. इसीलिए भोजन को आराम से चबाकर खाएं.

लंबे समय तक हेडफोन का इस्तेमाल करना –

आजकल सोशल मीडिया के जमाने में सभी लंबे समय तक हेडफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो ना केवल आपके कानों के लिए बल्कि दिमाग के लिए भी बहुत हानिकारक है. लंबे समय तक तेज आवाज सुनने से ब्रेन टिश्यू डैमेज होते हैं और आप बहरे हो सकते हैं.

