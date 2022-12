विंटर में सुबह जिम जाने का नहीं करता मन, तो इन 5 डेली एक्टिविटीज़ से खुद को रखें फिट

हाइलाइट्स आप अपने पालतू कुत्‍ते को घुमाने की जिम्‍मेदारी खुद लें. आप अपने कमरे की सफाई और अपना लंच खुद तैयार करें.

Five Daily Activities For Fitness In winter Morning: विंटर में सुबह उठकर जिम जाना आसान काम नहीं होता. सबसे बड़ी चुनौती होती है कंबल छोड़कर खुद को वर्कआउट के लिए रेडी करना. ऐसे में अक्‍सर विंटर में वर्कआउट रुटीन पूरा करने में आलस आ जाता है और हम खुद को बेहतर तरीके से फिट नहीं रख पाते हैं. जिस वजह से दिन भर ऑफिस वर्क या घरेलू तनाव हमारे मानसिक और शारीरिक सेहत पर आसानी से असर डालने लगते हैं. जिस वजह से विंटर ब्‍लू यानी डिप्रेशन, एंग्‍जायटी, मोटापा, डायबिटीज आदि समस्‍याएं शुरू हो जाती हैं. ऐसे में अगर आप सुबह-सुबह कंबल से नहीं निकल पाते हैं तो कुछ रोजाना की एक्टिविटीज़ की मदद से खुद को फिट रख सकते हैं. इसके लिए आपको अलग से समय निकालने की भी जरूरत नहीं होगी औरे आप इस वर्कआउट को एन्‍जॉय भी कर सकेंगे.

विंटर में खुद को फिट रखने के लिए रोज करें ये 5 काम

शॉपिंग के लिए साइकिलिंग

सुबह-सुबह अगर आप सब्‍जी, ब्रेड, अंडा या दूध आदि खरीदते हैं तो आप इसके लिए अपनी साइकिल का इस्‍तेमाल करें और थोड़ी दूर की दुकान से ये सारी चीजें खरीदें. साइकिलिंग की मदद से आप अपनी फुल बॉडी को एक्टिव रख सकते हैं और मोटापे से बचे रहते हैं. इससे आपका कार्डियो भी बेहतर रहेगा.

बॉडी स्ट्रैचिंग जरूरी

अगर आप सुबह में वर्कआउट नहीं कर पा रहे हैं तो हो सकता है कि दिनभर थकान और आलस जैसा महसूस हो. इससे बचने के लिए आप अपने ऑफिस ऑवर में कुछ स्‍ट्रेचिंग एक्‍सरसाइज कर सकते हैं. आप अपने पंजों, पैर, घुटनों, कमर, कंधों, हाथ, गर्दन आदि का रोटेशन एक्‍सरसाइज कर सकते हैं और बॉडी की स्‍ट्रेचिंग कर सकते हैं. ऐसा करने से आपका ब्‍लड सर्कुलेशन अच्‍छा रहेगा और आपकी शरीर लचीली बनी रहेगी.

खुद करें सफाई और कुकिंग

आप अपने घर और रूम की सफाई खुद से करें और अपना खाना खुद बनाएं. ऐसा करने से सुबह सुबह आप काफी एक्टिव हो जाएंगे और शरीर का आलस भी दूर भाग जाएगा. खुद जब भी खाना बनाएं तो कोशिश करें कि हेल्‍दी स्‍टाइल में कुकिंग करें जिसमें तेल मसाला आदि कम हो.

डांस है हेल्‍थ और मूड बूस्टर

अगर आप सुबह तेज आवाज में गाना चलाएं और 5 से 10 मिनट भी डांस करें तो इससे तनाव तो दूर होगा ही, शरीर भी पूरी तरह से एक्टिव हो जाएगा. आपके शरीर की कैलोरी बर्न होगी और आप बेहतर महसूस करेंगे.

कुत्‍ते को वॉक पर ले जाएं

अगर आपके पास पालतू कुत्‍ता है तो आप उसे सुबह घुमाने की जिम्‍मेदारी खुद ले सकते हैं. ऐसा करने से आप भी कुछ देर खुली हवा में वॉक कर पाएंगे और खुद को फिट रख सकेंगे. आप कुत्‍ते के साथ जॉगिंग कर सकते हैं और खेल भी सकते हैं.(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

