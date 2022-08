हार्ट की बीमारियों से बचने के लिए इन 5 बातों का रखें ख्याल, टेंशन फ्री रहेगी जिंदगी

हाइलाइट्स दांतों को साफ न करने से बैक्टीरिया मुंह के रास्ते ब्लड स्ट्रीम में पहुंच सकते हैं. सिगरेट का धुआं आपके हार्ट के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है.

Tips to Keep Your Heart Healthy: आम लोगों से लेकर तमाम सेलिब्रिटीज हार्ट डिजीज से जूझ रहे हैं. आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हार्ट की समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं. हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट की वजह से हर साल बड़ी संख्या में लोग जान गंवा देते हैं. दिल को स्वस्थ रखने के लिए लोग एक्सरसाइज, योग और अन्य फिजिकल एक्टिविटी करते हैं. इन सभी गतिविधियों से हार्ट को सुचारू रूप से ऑक्सीजन मिलता है. आपको जानकर हैरानी होगी कि हार्ट को बीमारियों से दूर रखने के लिए केवल एक्सरसाइज ही काफी नहीं है. इसके अलावा भी कई बातों का ध्यान रखकर दिल को स्वस्थ रखा जा सकता है. इस बारे में विस्तार से जान लेते हैं.

तले खाने से करें परहेज

क्लीवलैंड क्लीनिक की रिपोर्ट के मुताबिक तला हुआ खाना खाने से हमारे लिवर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है. यह कोलेस्ट्रॉल हमारे हार्ट के लिए कई दिक्कतों का सबब बन सकता है. खून की नसों में जमा होकर यह पदार्थ ब्लड फ्लो में रुकावट भी पैदा कर सकता है. इससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है. इसलिए तले हुए खाने की जगह सब्जी और फलों से भरपूर डाइट ले सकते हैं. फल और सब्जियों से हार्ट हेल्दी बनता है.

दांतों को रखें साफ

आप सुनकर चौंक जाएंगे लेकिन दांतों की सेहत का आपके दिल से सीधा कनेक्शन होता है. जो बैक्टीरिया आपके दांतों में पैदा हो जाते हैं, उन्हें ब्रश करने से हटाया जा सकता है. अगर उस बैक्टेरिया को समय रहते साफ नहीं किया गया तो वह मुंह के रास्ते ब्लड स्ट्रीम में पहुंच सकते हैं. इससे हार्ट की बीमारियां हो सकती हैं. आप दिन में दो बार ब्रश जरूर करें.

पूरी नींद लेना जरूरी

एक रिसर्च के मुताबिक जो लोग दिनभर में सिर्फ 6 घंटे सोते है, उन्हें हार्ट अटैक का खतरा ज्यादा होता है. जो लोग 7- घंटे की नींद लेते है, उनमें यह जोखिम कम होता है. इसका मतलब है जितनी अच्छी नींद हम लेंगे, उतना हेल्दी हमारा हार्ट रहेगा. देर रात तक जागने के बजाय आप प्रॉपर नींद लें. इससे हार्ट हेल्थ के साथ मेंटल हेल्थ भी बेहतर हो जाएगी.

फिजिकल एक्टिविटी करें

नौकरी-पेशा से जुड़े लोग अक्सर कई घंटो कुर्सी पर बैठे रहते हैं. इसकी वजह से उनके शरीर में कई जगह अकड़न हो जाती है. इसकी वजह से उनके खून के फ्लो पर भी असर पड़ता है और दिल से जुड़ी बीमारियों का जोखिम बढ़ जाता है. ऐसे लोगों को हर दिन 30 मिनट एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए. अगर यह न हो सके, तो करीब 30 मिनट तक वॉक करें

सिगरेट छोड़ दें

इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक सिगरेट का धुआं आपके हार्ट के लिए काफी घातक साबित हो सकता है. एक शोध के अनुसार सिगरेट पीने वाले व्यक्तियों को हार्ट की समस्याएं ज्यादा झेलनी पड़ती हैं. स्मोकिंग करने वाले लोगों के दिल की उम्र भी कम होती जाती है. ज्यादा एल्कोहल पीना भी हार्ट हेल्थ के लिए खतरनाक होता है. आज ही स्मोकिंग और एल्कोहल से दूरी बना लें.

