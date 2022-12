लंबे और तनाव भरे दिन के बाद सुकून की नींद लेने के लिए फॉलो करें ये 5 आसान टिप्स

हाइलाइट्स खानपान का नींद पर गहरा असर दिखाई पड़ता है, इसलिए अच्छी नींद के लिए हेल्दी डाइट लें. बेडरूम की लाइटिंग और बिस्तर का अरेंजमेंट सही करने से आरामदायक नींद आती है. सोने से पहले हॉट या कोल्ड शावर बॉडी को रिलैक्स कर सकते हैं.

Tips to Get Proper Sleep At Night : दिन की फ्रेश और एनर्जेटिक शुरुआत के लिए अच्छी नींद जरूरी है. दिमाग और शरीर को फिट और चुस्त-दुरुस्त बनाए रखने के लिए पर्याप्त नींद लेना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. दिन भर की थकान के बाद 7 से 8 घंटे नींद की खुराक बॉडी के लिए एनर्जी टॉनिक का काम करती है. नींद वजन बढ़ने-घटने से लेकर ब्रेन फंक्शन तक हेल्थ के ढेरों पहलुओं को प्रभावित करती है. समय-समय पर हुई रिसर्च बताती है की आपकी ब्यूटी, मेंटल स्टेट और प्रोडक्टिविटी भी नींद से सरोकार रखती है. ऐसे में अच्छी नींद कई बीमारियों और हेल्थ प्रॉब्लम्स का समाधान हो सकती है. बॉडी को स्वस्थ और तंदुरुस्त रखने के लिए, आइए जानते हैं कुछ आसान स्लीपिंग टिप्स :

स्लीप शेड्यूल को करें व्यवस्थित

हेल्थलाइन डॉट कॉम के अनुसार, नींद डेली रुटीन का एक अहम हिस्सा है. ऐसे में हर काम की तरह सोने का भी निर्धारित समय और तरीका होना चाहिए. रेगुलर स्लीपिंग पैटर्न बॉडी को ट्रेन कर देते हैं, जिससे बिना अलार्म और दवाइयों के अच्छी नींद लेना आसान हो जाता है. इसके अलावा, दिन के समय अनियमित लॉन्ग और शॉर्ट नैप लेने से भी बचें.

लाइट और बेडरूम व्यवस्थाओं का रखें ध्यान

दिन के समय ब्राइट लाइट में काम करना नींद और आंखों के लिए फायदेमंद हो सकता है. शाम के बाद ब्लू लाइट से आवश्यक दूरी बनाएं और अपने कमरे की लाइटिंग को भी हल्का और आरामदायक रखें. रूम का तापमान, शोर और महक नींद के हिसाब से सेट करें.

शराब और कैफीन के सेवन को रखें नियंत्रित

शराब का सेवन नींद और नींद की गुणवत्ता पर भारी पड़ सकता है. वहीं, कैफीन बॉडी को हाइपरएक्टिव बना देती है, जिससे स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो सकता है. अच्छी नींद के लिए शराब का सेवन कम कर दें और कैफीन का सेवन सोने के 6 घंटे पहले तक ही करें.

सोने से पहले शावर लेना होगा फायदेमंद

फ्रेश बॉडी में अच्छी नींद आने की ज्यादा संभावना रहती है. मौसम के हिसाब से हॉट या कोल्ड शावर अच्छी नींद लेने में मददगार साबित हो सकते हैं. इसके अलावा, हाथ-पैरों को भी पानी में डालकर आराम दिया जा सकता है.

एक्सरसाइज करने से आएगी अच्छी नींद

बॉडी जितनी ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करती है, मसल्स उतना ही ज्यादा रिलैक्स महसूस करती हैं. एक्सरसाइज को डेली रुटीन का हिस्सा बनाने से स्लीप पैटर्न में भी सुधार होता है.

