How to Boost Your Mental Health: व्‍यक्ति जैसा सोचता है उससे उसकी लाइफस्‍टाइल के बारे में पता लगाया जा सकता है. उसकी मानसिकता लाइफ को सुधार भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है. उसकी मानसिक‍ता उसकी मेंटल हेल्‍थ को भी प्रभावित कर सकती है. व्‍यस्‍त और भागदौड़ भरी जिंदगी में स्‍ट्रेस होना आम बात है, जिसके चलते हर किसी की मेंटल हेल्‍थ बिगड़ती जा रही है. लाइफ को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपनी सोच और मेंटल हेल्‍थ दोनों पर फोकस करना बेहद जरूरी है. सब सवाल ये उठता है कि दिमाग को हेल्‍दी रखने के लिए क्‍या करना चाहिए. मेंटल हेल्‍थ को सुधारने के कई तरीके हैं जैसे मेडिटेशन करना या अच्‍छी किताबें पढ़ना लेकिन कुछ ऐसे भी तरीके हैं जिन्‍हें अपनाकर लाइफ को पूरी तरह से बदला जा सकता है. चलिए जानते हैं मेंटल हेल्‍थ को बूस्‍टअप करने के लिए किन तीन स्‍टेप्‍स को फॉलो किया जा सकता है.

दिमाग में बनाएं अच्‍छी तस्‍वीरें

जब भी मेंटल हेल्‍थ की बात आती है तो आप दिमाग में क्‍या चित्र बनाते हैं, इसे कैसे देखते हैं और क्‍या अनुभव करते हैं ये जानना बेहद जरूरी है. द सन डॉट को डॉट यूके के अनुसार डिप्रेशन, चिंता और एंग्‍जाइटी आमतौर पर तब होती है जब हम अपने दिमाग में चीजों को लेकर एक चित्र बना लेते हैं. अधिकतर ये विचार या चित्र नेगेटिव होते हैं जो व्‍यक्ति को बुरा महसूस कराते हैं. दिमाग में आने वाले ये चित्र मेंटल हेल्‍थ को प्रभावित करते हैं. इसलिए जब भी दिमाग में ऐसे विचार आएं तो व्‍यक्ति को बुरी बातों में भी अच्‍छी चीजें ढूढ़ने का प्रयास करना चाहिए. दिमाग में अच्‍छी चीजों की तस्‍वीर बनाने से लाइफ की कई परेशानियों को कम किया जा सकता है.

नकारात्‍मक शब्‍दों को सकारात्‍मक शब्‍दों में बदलें

विजुआलाइजेशन की तरह, शब्‍द भी मेंटल हेल्‍थ को प्रभावित करते हैं. जो शब्‍द हम कहते हैं या दूसरों के लिए बोलते हैं, उसी पर व्‍यक्ति के विचार निर्भर करते हैं. खासकर खुद के लिए बोले गए शब्‍द व्‍यक्ति में निराशा और नकारात्‍मकता भर सकते हैं. जैसे यदि कोई व्‍यक्ति ये सोचता है कि मैं योग्‍य नहीं हूं या मैं ये काम नहीं कर सकता, तो ये विचार उसे डर और निराशा महसूस कराएंगे. इसलिए लाइफ को सुखद बनाने और मेंटल हेल्‍थ को बूस्‍टअप करने के लिए खुद के लिए नकारात्‍मक शब्‍दों की जगह सकारात्‍मक शब्‍दों का प्रयोग करें. खुद को प्रोत्‍साहित करें.

खुद से कॉम्‍पटीशन न करें

कॉम्‍पटीशन एक ऐसा शब्‍द है जो शायद बचपन से ही पेरेंट्स, टीचर्स, फ्रेंड्स और समाज की ओर से थोपा जाता है. खुद के रिकॉर्ड को ब्रेक करना या खुद से कॉम्‍पटीशन करने की आदत व्‍यक्ति को दिमागी तौर पर कमजोर बना सकती है. जब व्‍यक्ति खुद से हारने लगता है तो उनके दिमाग में नकारात्‍मकता, शर्म और आत्‍म-घृणा पैदा होने लगती है जिससे व्‍यक्ति दिमागी तौर पर बीमार हो सकता है. इसलिए हमें खुद को याद दिलाना होगा कि गलती करना या हारना प्रक्रिया का हिस्‍सा है. जरूरी नहीं है कि हर बार जीतें. जो व्‍यक्ति खुद से हारना सीख जाएगा वो कई समस्‍याओं से छुटकारा पा सकता है.खुद को मेंटली बूस्‍ट करने के लिए सफलताओं की तुलना में अपनी गलतियों से अधिक सीखें. नई चीजें ग्रहण करने से दिमाग को हेल्‍दी बनाया जा सकता है.

