कैंडी के साथ ये 4 फूड्स बढ़ा सकते हैं एचएफसीएस लेवल

हाइलाइट्स एचएफसीएस स्वाद बढ़ाने वाला एक आर्टिफिशियल और हानिकारक स्वीटनर है. फास्ट फूड लिवर फैट बढ़ाने के साथ कई बीमारियों को न्योता दे सकता है. सॉफ्ट ड्रिंक्स में एचएफसीएस काफी मात्रा में मौजूद होता है.

Foods Which are High in HFCS : एचएफसीएस यानी हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप जो किसी भी फूड आइटम का स्वाद बढ़ाने के लिए स्वीटनर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इस स्वीटनर का प्रयोग हेल्थ को कई प्रकार से नुकसान भी पहुंचा सकता है. इसमें कैलोरीज़, रिफाइंड ऑयल और आर्टिफिशियल स्वाद अत्यधिक मात्रा में मौजूद होता है, जो आपके शरीर में सूजन और वजन दोनो बढ़ा सकता है. यही नहीं, इसके कारण हाई ब्लड शुगर, टाइप 2 डायबिटीज और इन्सुलिन ब्लॉकेज जैसी खतरनाक और जानलेवा बीमारियों का सामना भी करना पड़ सकता है. ऐसे में इससे बचने के लिए जरूरी है एचएफसीएस युक्त फूड आइटम्स और ड्रिंक्स के सेवन में कमी लाना, आमतौर पर इसका इस्तेमाल कैंडी जैसे फूड आइटम्स में किया जाता है. आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ ड्रिंक्स और फूड आइटम्स, जिनके सेवन से बचा जाना चाहिए,

फूड्स जो शरीर में बढ़ा सकते हैं एचएफसीएस लेवल :

सोडा –

हेल्थ लाइन डॉट कॉम के मुताबिक सोडा का सेवन टाइप 2 डायबिटीज के साथ ही हार्ट, लिवर और लंग्स में भी बीमारियां पैदा कर सकता है. इसमें मौजूद एचएफसीएस के नुकसानदायक तत्त्व इंफ्लेमेशन और रूमेटॉयड अर्थराइटिस की बीमारी को बढ़ावा दे सकते हैं. आमतौर पर यह स्वीटनर सॉफ्ट ड्रिंक्स में मौजूद होते हैं.

कैंडी –

यदि आप कैंडी के शौकीन हैं, तो कैंडी खाते समय ध्यान रखें की बाजार में ऐसे कई कैंडी मिलती हैं, जिनमें भरपूर मात्रा में हानिकारक स्वीटनर एचएफसीएस मिलाया जाता है, जैसे हेर्शे कुकीज एन क्रीम बार्स, रेसेज टेक 5 और बेबी रूथ बार. ये सभी कैंडी आपकी हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकते हैं.

फास्ट फूड –

फास्ट फूड का सेवन आमतौर पर बॉडी हेल्थ और पेट के लिए हानिकारक होता ही है, पर अगर इसमें एचएफसीएस भी मौजूद हो तो इसका सेवन बड़ी जानलेवा बीमारियों का कारण बन सकता है और इसलिए फास्ट फूड खाने से बचने की हिदायत दी जाती है.

केचप और मसाले –

केचप और कई मसालों से खाने में स्वाद तो आता है, लेकिन इसका आर्टिफिशियल एचएफसीएस वाला स्वाद आपकी हेल्थ को बुरी तरह से प्रभावित कर सकता है, जिसके कारण आपको लिवर डैमेज और हार्ट से जुड़ी खतरनाक बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है.

Tags: Health, Lifestyle