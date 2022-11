जानिए आंखों की लेसिक सर्जरी के बाद क्या खाएं और क्या नहीं

हाइलाइट्स चश्मे से छुटकारा पाने के लिए आजकल अधिकतर लोग लेसिक सर्जरी करवाते हैं. लेसिक सर्जरी के बाद रेड मीट खाने से बचना चाहिए. लेसिक सर्जरी के बाद अंडे, फल और हरी सब्जियां आदि का सेवन करें.

Foods to Eat and Avoid after Lasik Surgery : लेसिक सर्जरी यानी आंखों की पास या दूर की नजर कमजोर हो जाती है, तब इस सर्जरी से पीड़ित के आंखों के कॉर्निया को फिर से नया आकार देकर आंखों की खराब रोशनी को ठीक करने की कोशिश की जाती है. आजकल काफी लोग आंखों की रोशनी के कम होने की वजह से चश्मा लगाते हैं, वहीं कुछ लोग चश्मे से बचने के लिए लेसिक सर्जरी का सहारा लेते हैं. जब आप किसी भी प्रकार की सर्जरी करवाते हैं, तब सभी का शरीर थोड़ा कमजोर महसूस करता है. ऐसा होना सामान्य है, लेकिन सर्जरी के बाद डॉक्टर्स, डाइट का सही और खास ख्याल रखने की सलाह देते हैं. लेसिक सर्जरी के बाद भी डॉक्टर ज्यादा से ज्यादा लिक्विड पीने और हल्का भोजन करने की सलाह देते हैं. आइए जानते हैं कि लेसिक सर्जरी के बाद आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं.

लेसिक सर्जरी के बाद क्या खाएं

साबुत अनाज

फार्मेसी डॉट इन डॉट ब्लॉग के अनुसार, साबुत अनाज विटामिन सी, नियासीन और जिंक जैसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो आंखों कोई रोशनी के लिए अन्य चीजों से बेहतर विकल्प है. इन फूड्स में

ग्लाइसेमिक इंडेक्स और कार्ब्स काफी कम होते हैं, इसलिए डॉक्टर्स इसे खाने की सलाह देते हैं, जैसे क्विनोआ, भूरे चावल, जई और गेहूं.

अंडा

अंडे हेल्दी फैट्स और प्रोटीन का बेहतरीन सोर्स होते हैं, जिसका सेवन किसी भी सर्जरी के बाद करना काफी फायदेमंद होता है. आप अंडों का सेवन लेसिक सर्जरी के बाद कर सकते हैं.

खट्टे फल और हरी सब्जियां

खट्टे फलों में विटामिन सी भरपूर होता है, जो शरीर को जल्दी रिकवर करने में सहायक है. वहीं, सब्जियों में एंटीऑक्सिडेंट मौजूद होते हैं, जो आंखों की कई समस्याओं में लाभकारी हैं.

लेसिक सर्जरी के बाद क्या ना खाएं

रेड मीट

रेड मीट और सॉसेज फैट्स और ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल हो बढ़ा सकते हैं. इससे आंखों के मॉलिक्युलर वेसल्स में दिक्कत हो सकती है और आंखों की रोशनी भी जा सकती है, इसलिए ऐसे फूड्स का सेवन न करें.

जंक फूड

जंक फूड जैसे चिप्स, बर्गर और कुरकुरे आदि सभी में फैट्स होते हैं, जो आंखों में खराब और धुंधली रोशनी या आंखों में इंफेक्शन का कारण भी बन सकते हैं. जंक फूड ओवरऑल हेल्थ के लिए भी हानिकारक है, इसलिए इसके सेवन से बचें.

लेसिक सर्जरी के बाद अपना ख्याल रखें

– बाहर धूप में जाते समय काला चश्मा और कैप लगाकर रखें.

– आंखों में डॉक्टर की सुझाई हुई दवाई डालें.

– स्मोक ना करें और डाइट का ध्यान रखें.

– आंखों पर मेकअप ना करें और आंखों को बिल्कुल ना रगड़ें.

इसे भी पढ़ें: एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर पपीता बालों और त्वचा के लिए कैसे है फायदेमंद, जानिए यहां

इसे भी पढ़ें: जानें क्या है डीप ब्लैकहेड्स और इन्हें हटाने के सुरक्षित तरीके

Tags: Health, Lifestyle