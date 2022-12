डायबिटीज में ब्लड शुगर लेवल को करना चाहते हैं कंट्रोल तो जिनसेंग का करें सेवन, जानें इसके फायदे

हाइलाइट्स शुगर में जिनसे फायदेमंद हो सकता है इसका सेवन इन्फ्लेमेशन कम करता है रात में नींद ना आना इसका साइड इफेक्ट है.

Use Of Ginseng in Diabetes : जिनसेंग एक ऐसा पौधा होता है जिसमें काफी सारे ऐसे गुण पाए जाते हैं जिनका इस्तेमाल कई बड़ी बीमारियों के इलाज में किया जाता है. ये डायबिटीज में भी फायदेमंद है. डायबिटीज एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर इंसुलिन और ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में असफल हो जाता है. आजकल काफी शोध में यह प्रमाण हो रहा है कि जिनसेंग के पौधे को डायबिटीज के उपचार के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है. यह आमतौर पर टाइप 2 डायबिटीज को ठीक करने में लाभदायक माना जाता है. इसके अलावा और भी काफी सारे ऐसे हर्ब्स है जो डायबिटीज को ठीक करने में लाभदायक माने जाते हैं. आइए जान लेते हैं डायबिटीज के दौरान आप किन-किन हर्ब्स का सेवन करके अपने ब्लड शुगर लेवल को कम कर सकते हैं.

जिनसेंग डायबिटीज में कैसे लाभदायक है?

मेडिकल न्यूज टुडे के मुताबिक इन्सुलिन सीक्रेशन को रेगुलेट करने में मदद करता है.

– यह ग्लूकोज के अपटेक को रेगुलर करने में मदद करता है.

– इसका सेवन करने से शरीर में इन्फ्लेमेशन को भी कम किया जा सकता है.

– फ्री रेडिकल्स के डैमेज को कम करने में भी यह -जड़ी-बूटी काफी लाभदायक मानी जाती है.

– इसके अलावा भी यह पौधा डायबिटीज को मैनेज करने के साथ-साथ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और एजिंग जैसी स्थिति को कंट्रोल करने में काफी लाभदायक माना जाता है.

– अगर आप को दिमागी या फिर डिप्रेशन जैसी किसी मानसिक स्थिति का सामना करना पड़ रहा है तो एक बार इस पौधे के मेडिकल गुणों के बारे में जरूर जान ले.

साइड इफेक्ट्स

इसके साइड इफेक्ट्स में रात में नींद ना आना, छाती में दर्द होना सिर में दर्द होना और भूख न लगना और हाई या लो ब्लड प्रेशर जैसे कुछ संकेत शामिल हैं.

कुछ अन्य हर्ब्स जो डायबिटीज के दौरान आपके काम आ सकते हैं.

अगर आपको जिनसेंग के साइड इफेक्ट्स दिखाई देते हैं तो आप इसके अलावा कुछ विकल्प ऑप्शंस का भी ट्राई कर सकते हैं जैसे एलोवेरा अदरक, दाल चीनी और बटर मेलोन आदि.

