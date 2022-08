हार्ट को हेल्दी रखने में मदद करती है अच्छी नींद, रुटीन में ये चीजें भी करें शामिल

हाइलाइट्स लाफ्टर थेरेपी से हार्ट बनता है हेल्‍दी. योगा हार्ट हेल्‍थ को करता है इम्‍प्रूव. वॉकिंग करने से हार्ट हो सकता है हेल्‍दी.

Things That keeps Your Heart Healthy- हेल्‍दी हार्ट और ब्रेन के लिए पर्याप्‍त नींद को महत्‍वपूर्ण माना गया है. दुनियाभर में 32 फीसदी लोगों की मृत्‍यु हार्ट अटैक या स्‍ट्रोक की वजह से होती हैं. इसलिए हार्ट को स्‍वस्‍थ रखना बेहद जरूरी है. अच्‍छी और पर्याप्‍त नींद हेल्‍दी हार्ट के लिए आवश्‍यक होती है. अच्‍छी नींद लेने वाले लोग मोटापे, ब्‍लड प्रेशर और टाइप 2 डायबिटीज जैसी समस्‍याओं से दूर रहते हैं. नींद के अलावा हार्ट को हेल्‍दी रखने के लिए लाइफस्‍टाइल में कई तर‍ह के बदलाव लाने जरूरी है. कई बार छोटे-छोटे बदलावों से बड़ी बीमारियों को ठीक किया जा सकता है. चलिए जानते हैं डेली रुटीन में और कौन सी चीजें शामिल की जाएं जिससे हार्ट को हेल्‍दी बनाने में मदद मिल सकती है.

स्‍मोकिंग से बनाएं दूरी

हेल्‍थलाइन के अनुसार हार्ट और ब्‍लड वेसल्‍स को प्रोटेक्‍ट करने के लिए कई रास्‍ते अपनाए जा सकते हैं. इसमें से एक है स्‍मोकिंग से दूर रहना. हार्ट की बीमारियों को बढ़ावा देने में स्‍मोकिंग का बड़ा योगदान है. अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक स्‍मोकिंग न केवल हार्ट को बुरी तरह प्रभावित करता है बल्कि ओवरऑल हेल्‍थ को भी नुकसान पहुंचाता है. इसलिए हेल्‍दी हार्ट के लिए स्‍मोकिंग से दूर रहने में ही भलाई है.





पेट के फैट को करें कम

एक्‍सेस बेली फैट हाई ब्‍लड प्रेशर और अनहेल्‍दी ब्‍लड लिपिड के लेवल को बढ़ाता है. पेट पर एक्‍स्‍ट्रा फैट जमा होने से हार्ट हेल्‍थ पर बुरा असर पड़ सकता है. हार्ट को हेल्‍दी बनाने के लिए कम कैलोरी वाले खाने और डेली एक्‍सरसाइज को रुटीन में शामिल किया जा सकता है.

ओमेगा-3 फैटी एसिड का करें सेवन

ओमेगा-3 फैटी एसिड रिच डाइट हार्ट डिजीज को कम करने में मदद कर सकती है. सालमन, टूना, सरडाइंस और हेरिंग जैसी फिश ओमेगा-3 फैटी एसिड का अच्‍छा स्रोत मानी जाती हैं. हफ्ते में कम से कम दो बार इनका सेवन कर सकते हैं.

शामिल करें लाफ्टर थेरेपी

इनर और आउटर हेल्‍थ के लिए खुश रहना जरूरी है. खुश रहने से हार्ट को हेल्‍दी बनाने में मदद मिलती है. खुश रहने के लिए लाफ्टर थेरेपी को अपनाया जा सकता है. हंसना हार्ट के लिए अच्‍छा होता है. हंसने से स्‍ट्रेस हार्मोंस कम होते हैं, आर्टरीज में इनफ्लेमेशन कम होता है और हाई-डेनसिटी लिपोप्रोटीन जिसे गुड कोलेस्‍ट्रॉल कहा जाता है, वे बढ़ता है.

Cigarette Effects: सिगरेट की लत हो सकती है जानलेवा, एक्सपर्ट से जानें स्मोकिंग छोड़ने के तरीके

योग

योग बैलेंस, फ्लेक्‍जीबिलिटी और स्‍ट्रेंथ को बढ़ाने में मददगार होता है. यह बॉडी मसल्‍स को रिलेक्‍स कर तनाव को कम करता है. योग हार्ट हेल्‍थ को भी इम्‍प्रूव करता है. योग कार्डियोवस्‍कुलर डिजीज के जोखिम को भी कम करता है.

यह भी पढ़ेंः Hypothermia Causes: हाइपोथर्मिया की चपेट में आ रहे ठंडे इलाकों में जाने वाले लोग, एक्सपर्ट से जानें बचाव के तरीके

डेली करें एक्‍सरसाइज

हार्ट हेल्‍थ के लिए एक्‍सरसाइज बहुत जरूरी है. इसलिए ऑफिस या मॉल में लिफ्ट की जगह सीढि़यों का इस्‍तेमाल ज्‍यादा से ज्‍यादा करने की आदत डालें. सीढि़यां चढ़ना-उतरना एक अच्‍छी एक्‍सरसाइज है. वॉक करना भी हार्ट के लिए फायदेमंद होता है. जब भी समय मिले पार्क में वॉक के लिए जाएं. बच्‍चे के साथ पार्क में खेलना भी एक प्रकार की एक्‍सरसाइज है.

Tags: Health, Heart Disease, Lifestyle