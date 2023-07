ब्रश करते ही मसूड़ों से आता है खून, परेशान न हों, घर में करें ये 6 देसी इलाज, मसूड़े होंगे हेल्दी, स्ट्रॉन्ग

हाइलाइट्स ऑयल पुलिंग से दांतों और मसूड़ों की समस्या को कम कर सकते हैं. एलोवेरा जेल लगाने से मसूड़ों से खून आने की समस्या कम हो सकती है.

How to stop bleeding gums at home: क्या ब्रश करते ही आपके मसूड़ों से खून आने लगता है? यदि हां, तो इसके कई कारण हो सकते हैं. मसूड़ों में खून कई बार पायरिया होने से आता है. मसूड़े कमजोर होंने या उसमें पस, सूजन होने के कारण भी ब्रश करते समय खून आ सकता है. यदि आपके मसूड़े कमजोर हैं तो भी ब्लड निकल (Gum Bleeding) सकता है. इस समस्या से अधिक घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बेहद ही कॉमन प्रॉब्लम है. दांतों में कीड़े लगना, पीलापन आदि से भी मसूड़ों पर नेटेगिव असर पड़ता है. यदि आपको लगातार मसूड़ों से खून आए तो डॉक्टर से जरूर दिखाएं. आप कुछ घरेलू उपायों को भी एक बार ट्राई करके देखें, फायदा ना होने पर आप जरूर डेंटिस्ट को दिखा लें.

मसूड़ों से खून आना रोकने के उपाय

1. माई डॉट क्लीवलैंडक्लिनिक डॉट ओआरजी में छपी एक खबर के अनुसार, कई बार शरीर में कुछ विटामिन की कमी खासकर विटामिन C, K, की कमी, हॉर्मोन में उतार-चढ़ाव, डायबिटीज, मेनोपॉज, प्रेग्नेंसी, गम डिजीज आदि के कारण मसूड़ों से खून आने लगता है. इस समस्या को दूर करने के लिए आपको अपने ओरल हेल्थ पर फोकस करना होगा. प्रतिदिन आप दो से तीन बार ब्रश करें. फ्लॉस एक बार जरूर करें.

2. यदि मसूड़ों से खून आता है तो मुलायम ब्रिसल्स वाले टूथब्रश का इस्तेमाल करें. अधिक हार्ड ब्रिसल्स होंगे तो मसूड़े छिल सकते हैं, जिससे सूजन, घाव हो सकता है और फिर खून आने की समस्या शुरू हो सकती है.

3. जब भी मसूड़ों से खून आए तो नमक वाले गर्म पानी से कुल्ला करें. आप एंटीबैक्टीरियल माउथवॉश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. कई मेडिकल स्टोर में ये उपलब्ध होते हैं.

4. कई बार अधिक स्मोकिंग करने से भी दांतों और मसूड़ों से संबंधित समस्याएं होने लगती हैं. अधिक सिगरेट पीने से फेफड़े तो खराब होते ही हैं, साथ ही होंठ भी काले पड़ जाते हैं. मसूड़ों से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं. बेहतर है कि स्मोकिंग अधिक करने की आदत कम कर दें.

5. ऑयल पुलिंग (Oil Pulling) से भी आप दांतों और मसूड़ों की समस्या को कम कर सकते हैं. इसमें नारियल तेल थोड़ा सा मुंह में लेकर इधर-उधर घुमाएं. फिर इसे मुंह से बाहर थूक दें. इस उपाय को दो से तीन दिन आजमाकर देखें, आपको लाभ होगा.

6. आपके घर में एलोवेरा का पौधा है तो उसके जेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. एलोवेरा जेल को निकाल कर मसूड़ों और दांतों पर रगड़ें. इससे खून आना बंद हो जाएगा और दांतों को भी लाभ होगा.

