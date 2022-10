दिल के लिए खतरनाक हैं आपकी ये 5 आदतें, धड़कनें कर सकती हैं बंद

हाइलाइट्स अधिक सोडियम का सेवन हाई ब्‍लड प्रेशर का कारण बन सकता है. रात के वक्‍त सोने में लापरवाही भी हार्ट के लिए खतरनाक हो सकता है.

Habits That Could Stop Your Heart: हम सभी जानते है कि अनहेल्‍दी डाइट और रोज एक्‍सरसाइज ना करना हमारे हार्ट को काफी नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन क्‍या आप जानते हैं कि इसके अलावा भी हमारी कई आदतें हैं जो दिल की धड़कन को बंद करने का काम कर सकते हैं! एवरीडेहेल्‍थ के मुताबिक, नॉर्थ कैरोलिना हार्ट एंड वैस्कुलर में कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट एमडी केविन आर कैंपबेल का कहना है कि हमारे रोज के लाइफस्‍टाइल में कई ऐसी गतिविधियां हैं जो हमारे हार्ट पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं. ऐसे में जरूरी है कि अपने दिल को लंबे समय तक हेल्‍दी रखने और जानलेवा बीमारियों से बचने के लिए ऐसी आदतों को छोड़ दें और हेल्‍दी जीवन जियें.

दिन भर बैठे रहना

शोधों में पाया गया है कि जो लोग दिन में 5 या उससे अधिक घंटे तक लगातार बैठकर काम करते हैं उनमें हार्ट फेलियर का खतरा काफी अधिक होता है. ऐसे में अगर आप डेस्‍क जॉब करते हैं तो हर घंटे कम से कम 5 मिनट का वॉकिंग ब्रेक लें. ऐसा करने से आपके शरीर में ब्‍लड फ्लो अच्‍छा रहेगा.

अल्‍कोहल का अत्‍यधिक सेवन

अधिक अल्‍कोहल का सेवन हाई ब्‍लड प्रेशर, स्‍ट्रोक, मोटापा का वजन बनता है जिससे हार्ट डिजीज का रिस्‍क काफी बढ़ जाता है. ऐसे में जरूरी है कि आप कम से कम अल्‍कोहल का सेवन करें.

अत्‍यधिक तनाव लेना

जब आप तनाव महसूस करते हैं तो शरीर में एड्रेनालाइन रिलीज होता है जो हार्ट रेट तेज करने और ब्‍लड प्रेशर को बढ़ाने का काम करता है. ये ब्‍लड वैसेल्‍स को डैमेज करता है जिससे हार्ट स्‍ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है.

अधिक नमक का सेवन

अधिक सोडियम हाई ब्‍लड प्रेशर का कारण बन सकता है और इस वजह से हार्ट स्‍ट्रोक हो सकता है. इसलिए कैन फूड, प्रोसेस्‍ड फूड, इंस्‍टेंट फूड, फ्रोजन फूड आदि का सेवन ना करें. इसके अलावा खाने में अधिक नमक देने से बचें.

कम सोना

जब आप सोते हैं तो पहले फेज में आपके हार्ट का रेट और ब्‍लड प्रेशर कम होता है. फिर दूसरे फेज में ये बढ़ता है जब आप सपने देखते हैं. यह प्रक्रिया रात भर होती है. ये पैटर्न हार्ट के लिए फायदेमंद होता है. इसलिए रोज 7 से 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है.

