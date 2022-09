हाइलाइट्स बॉडी टेम्‍प्रेचर बढ़ जाने से हो सकता है हीट स्‍ट्रोक. बॉडी की गर्मी को कम करने के लिए करें कोल्‍ड बाथ. हाथ और पैरों में बर्फ रब करने से भी कम हो सकता है टेम्‍प्रेचर.

Tips Can Help To Reduce Body Temperature- गर्मी की वजह से कई लोगों के हाथ और पैर खासकर तलवे काफी गर्म र‍हते हैं. हाथ-पैर गर्म होने की वजह से पसीना और जलन महसूस होती है. बॉडी का नॉर्मल टेम्‍प्रेचर 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए इसके बढ़ जाने पर बुखार हो सकता है. बॉडी का टेम्‍प्रेचर बढ़ने के कई कारण हो सकते हैं जैसे बी‍मारी, दवाइयां या हाइपर एक्टिव रहना. कई बार गर्मी की वजह से हीट स्‍ट्रोक की समस्‍या का सामना भी करना पड़ जाता है.

बॉडी टेम्‍प्रेचर हाइपरथर्मिया की वजह से भी बढ़ सकता है. ऐसी स्थिति में हाथ और पैर का टेम्‍प्रेचर कम करना बेहद जरूरी होता है. बॉडी टेम्‍प्रेचर को कम करने के लिए ठंडी चीजों का सेवन हेल्‍थ के लिए फायदेमंद हो सकता है. चलिए जानते हैं कैसे बॉडी के टेम्‍प्रेचर को कम किया जा सकता है.

बर्फ और ठंडे पानी का प्रयोग

बॉडी टेम्‍प्रेचर को कम करने के लिए बर्फ या ठंडे पानी का इस्‍तेमाल किया जा सकता है. मेडिकल न्‍यूज टुडे के अनुसार हाथ-पैरों को नॉर्मल करने के लिए बॉडी के टेम्‍प्रेचर को कम करना बेहद जरूरी है. इसके लिए बर्फ और ठंडे पानी का उपयोग किया जा सकता है. बर्फ को कलाई, गर्दन, छाती और माथे पर रब किया जा सकता है. ऐसा करने से बॉडी टेम्‍प्रेचर बहुत जल्‍दी कम हो जाता है.





करें स्विमिंग पूल का इस्‍तेमाल

बॉडी टेम्‍प्रेचर को कम करने के लिए कोल्‍ड बाथ ली जा सकती है. गर्मी के मौसम में स्विमिंग पूल में जाया जा सकता है. स्विमिंग पूल में स्‍विमिंग करने की बजाय पानी में हाथ व पैर को डुबाकर रखने से भी बॉडी टेम्‍प्रेचर कम हो सकता है.

पिएं ठंडे ड्रिंक्‍स

गर्मी को कम करने के लिए ठंडा पानी या आइस्‍ड टी का सेवन करना चाहिए. इससे तुरंत आसाम मिलता है. बॉडी टेम्‍प्रेचर जब अधिक होता है तो प्‍यास ज्‍यादा लगती है. दिन में कम से कम 4 लीटर पानी पीना हीट स्‍ट्रोक के खतरे को कम कर सकता है. गर्म चाय या कॉफी की जगह ड्रिंक्‍स पिए जा सकते हैं.

चहल-कदमी करें कम

जिन लोगों को अधिक गर्मी लगती है उन्‍हें चहल-कदमी कम करनी चाहिए. ज्‍यादा चलने से अधिक पसीना आता है और बेचैनी महसूस होती है. जब हाथ व पैर अधिक गर्म हो तो उस वक्‍त हैवी एक्‍सरसाइज करने से बचना चाहिए. जहां तक हो सके एयर कूलर या फैन के सामने बैठें.

