Garlic Benefits: सर्दियों में दवा से ज्यादा फायदेमंद हो सकता है लहसुन, इन बीमारियों से मिलेगी राहत

How to Consume Garlic In Winter: सर्दियों के मौसम में कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को हेल्थ से जुड़ी कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है. ऐसे लोग बहुत जल्दी सर्दी-जुकाम, खांसी और बुखार की चपेट में आ जाते हैं. सर्दियों में इस तरह की बीमारियों से बचने के लिए अक्सर लहसुन खाने की सलाह दी जाती है. माना जाता है कि लहसुन खाने से शरीर गर्म रहता है और फ्लू से बचाव होता है. लोग अलग-अलग तरीकों से लहसुन का सेवन करते हैं. कोई सब्जी में डालकर लहसुन खाता है, तो कोई चटनी बनाकर उसका लुत्फ उठाता है. अब सवाल उठता है कि क्या वाकई सर्दियों लहसुन खाना फायदेमंद है? इससे जुड़े सभी सवालों को जवाब आयुर्वेदिक एक्सपर्ट से जान लेते हैं.

आयुर्वेद में क्या है लहसुन का महत्व?

यूपी के अलीगढ़ आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज की असोसिएट प्रोफेसर डॉ. सरोज गौतम कहती हैं कि आयुर्वेद में लहसुन को रसोन कहा जाता है. यह स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी हो सकता है और इसमें कई औषधीय गुण होते हैं. आयुर्वेद में 6 रस होते हैं- मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कसाय रस. लहसुन में अम्ल रस के अलावा बाकी सभी 5 रस होते हैं, जो इसे हेल्थ के लिए वरदान बनाते हैं. ये सभी रस बीमारियों से बचाने में मददगार होते हैं. लहसुन की तासीर गर्म होती है और यही वजह है कि इसे सर्दियों में ज्यादा खाया जाता है. लहसुन का सेवन हर मौसम में करना चाहिए. गर्मियों में इसे कम मात्रा में खाएं.

सर्दियों में लहसुन खाने के फायदे

आयुर्वेद एक्सपर्ट के मुताबिक लहसुन की तासीर गर्म होती है, जो शरीर में पहुंचकर सर्दी, जुकाम, खांसी और बुखार से बचाव करती है. दमा के मरीजों के लिए लहसुन खाना बेहद फायदेमंद हो सकता है. लहसुन खाने से लिपिड की मात्रा कम होती है. हार्ट हेल्थ के लिए भी यह अच्छा माना जाता है. लहसुन से डायबिटीज और मोटापा कंट्रोल होता है. यह जॉइंट पेन कम करता है. ड्राई स्किन, डैंड्रफ और बाल टूटने की समस्या से बचने के लिए लहसुन का तेल लाभकारी होता है. सबसे बड़ी बात यह है कि लहसुन इम्यूनिटी को मजबूत करता है, जो सबसे बड़ा फायदा है.

कैसे खाना चाहिए लहसुन?

डॉ. सरोज गौतम कहती हैं कि लहसुन को रोज सुबह-सुबह खाली पेट खाना चाहिए. कच्चा लहसुन खाना ज्यादा फायदेमंद होता है, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे, तो लहसुन को शहद में मिलाकर सेवन कर सकते हैं. लहसुन की 3-4 कलियां लेकर उसे बारीक काटें और शहर में मिलाकर खाएं. इसके बाद एक ग्लास गुनगुना पानी पी लें. लहसुन की चटनी बनाकर भी खाई जा सकती है. लहसुन की चटनी खाने से कब्ज खत्म होती है. भूख बढ़ती है और डाइजेशन भी बेहतर होता है. तिल के तेल, नारियल के तेल या सरसों के तेल में लहसुन को भूनकर इस ऑयल का इस्तेमाल करें तो दाद खत्म हो जाएगा.

ऐसे लोगों को नहीं खाना चाहिए लहसुन

डॉक्टर के मुताबिक हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से जूझ रहे लोगों को लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए. ऐसा करने से ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ सकता है. इसके अलावा हार्ट बर्न और पेट में जलन हो रही हो, तब लहसुन नहीं खाना चाहिए. इसके अलावा सभी लोग इसका सेवन कर सकते हैं.

