क्या आप जानते हैं मूली खाने से सेहत को मिलते हैं इतने सारे फायदे

मेटाबॉलिज्म मजबूत करती है

ज्वाइंडिस और स्टोन को दूर करती है

सलाद के तौर पर आप मूली अक्सर खाते होंगे. मूली के पराठे और अचार भी आपने कई बार खाया होगा लेकिन केवल स्वाद बढ़ाने के लिए. लेकिन क्या कभी आपने मूली का सेवन सेहत को दुरुस्त रखने के लिए (Use radish to improve health) किया है, क्या आप जानते हैं कि मूली खाने से सेहत को कई फायदे मिलते हैं? अगर नहीं जानते, तो आइये हम बताते हैं. दरअसल मूली एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होने के साथ ही विटामिन सी, ई, ए और बी6, फाइबर, जस्ता, पोटेशियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन और मैंगनीज जैसे पोषक तत्वों से लेस होती है. इसके सेवन से सेहत को कई फायदे तो मिलते ही हैं (Eating radish provides many benefits to health) साथ ही स्वास्थ सम्बन्धी कई दिक्कतों को दूर करने में भी मदद मिलती है (It also helps to overcome many health problems). वैसे तो मूली का ख़ास मौसम सर्दी ही है लेकिन ये लगभग हर मौसम में आपको आसानी से मिल जाती है.मूली में काफी पोषक तत्व होते हैं इसलिए मूली का सेवन शरीर के लिए हमेशा से ही फायदेमंद माना जाता है. लेकिन अगर इम्यूनिटी बूस्ट करनी हो तो इसका सेवन आपको रोज़ाना करना चाहिए. मूली में काफी मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है जिससे इम्यून सिस्टम को मजबूती मिलती है. इसके सेवन से जल्दी-जल्दी बीमार होने का खतरा भी कम होता है.मूली खाने से मेटाबॉलिज्म मजबूत होता है और आपका पाचन तंत्र अच्छी तरह से काम करता है. इसके साथ ही मूली एसिडिटी और गैस्ट्रिक दिक्कतों को दूर करने में भी मदद करती है.कभी-कभी पाइल्स की परमानेंट दिक्कत न होने के बावजूद अचानक से ये दिक्कत सामने आ जाती है. इस को दूर करने के लिए आप मूली की सब्ज़ी का सेवन कर सकते हैं. मूली का सेवन पाइल्स की दिक्कत को कम करने में मदद करता है.वैसे तो मूली का सेवन करना शरीर के लिए हमेशा से फायदेमंद रहा है लेकिन अगर किसी को यूरिन रुक-रुक कर पास होती हो तो उसको मूली का सेवन रोज़ करना चाहिए. मूली के सेवन से इस दिक्कत को दूर करने में मदद मिलती है.ज्वाइंडिस की दिक्कत होने पर मूली का सेवन करना काफी फायदेमंद माना जाता है. इसके सेवन से ज्वाइंडिस (पीलिया) को ठीक होने में मदद मिलती है. इसके साथ ही मूली का सेवन स्टोन की दिक्कत से भी राहत देता है. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)