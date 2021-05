मांसपेशियों के खिंचाव, ऐंठन, सूजन और दर्द में राहत देंगे ये एसेंशियल ऑयल

आज की लाइफ स्टाइल में मांसपेशियों में खिंचाव, ऐंठन, सूजन और दर्द (Muscle Stretch and pain) होना आम बात है. कोई चीज़ उठाते समय, भागते-दौड़ते, व्यायाम करते या सीढ़ियां चढ़ते समय अक्सर लोगों के हाथ, पैर, पीठ और कमर की मांसपेशियों में खिंचाव और दर्द हो जाता है. इससे राहत पाने के लिए आप इन एसेंशियल ऑयल्स की मदद (Help of essential oils) ले सकते हैं. इनके इस्तेमाल से जहाँ मांसपेशियों में खिंचाव, ऐंठन, सूजन और दर्द से राहत मिलेगी तो वहीं शारीरिक थकान और मानसिक तनाव (Body tiredness and mental stress) भी दूर होगा. आइये जानते हैं इन ऑयल्स के बारे में.लेमनग्रास ऑयल के इस्तेमाल से मांसपेशियों में खिंचाव, ऐंठन, सूजन और दर्द से काफी राहत मिलती है. इस ऑयल से हल्के हाथों से प्रभावित जगह पर मसाज करने से दिक्कत कम होती है. इस ऑयल में एंटीस्पास्मोडिक और एनाल्जेसिक गुण पाए जाते हैं जो मांशपेशियों के खिंचाव और ऐंठन को कम करके दर्द से भी निजात दिलाते हैं.मार्जोरम ऑयल से मांसपेशियों के दर्द, खिंचाव और ऐंठन में राहत मिलती है. इसकी मालिश से रक्त वाहिकाओं को आराम मिलता है और ब्लड सर्कुलेशन भी बेहतर होता है. साथ हीआपके ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में भी ये ऑयल काफी मदद करता है.रोजमेरी ऑयल भी आपको मांसपेशियों में होने वाले दर्द, खिंचाव और तनाव से राहत देने में मदद करता है. इस ऑयल में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो दर्द और सूजन को कम करते हैं. इस ऑयल की मसाज से तनाव भी दूर होता है और बॉडी में फ्रेशनेश भी महसूस होती है.लैवेंडर ऑयल की मसाज एक ओर जहां मांसपेशियों के दर्द, खिंचाव और ऐंठन से राहत देती है तो वहीं शारीरिक थकान और मानसिक तनाव को दूर करने में भी मदद करती है. इसके साथ ही इस ऑयल में मौजूद चिकत्सीय गुण सिर दर्द को दूर करने और अच्छी नींद लाने में भी सहायता करते हैं.निरोली ऑयल एंटीसेप्टिक और एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होता है. मांसपेशियों में दर्द, सूजन, ऐंठन और खिंचाव होने पर इस ऑयल की मसाज करने से काफी आराम मिलता है. इसके साथ ही इस ऑयल के इस्तेमाल से मानसिक तनाव और शारीरिक थकान भी दूर होती है. रक्तचाप और कोर्टिसोल के स्तर को कम करने में भी ये ऑयल काफी सहायता करता है. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)