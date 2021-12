अगर पानी पीने का नहीं करता हो मन तो इन फ्रूट्स को करें डाइट में शामिल

Fruits That Keep Your Body Hydrated: कई बार सर्दी में प्यास (Thirst) तो लगती है लेकिन पानी पीने का मन नहीं करता. लेकिन अगर आप पानी नहीं पियेंगे तो शरीर में पानी की कमी (Deficiency) हो सकती है, जो आपकी सेहत के लिए परेशानी का सबब बन सकती है. इसलिए पानी पीने का मन न होने के बावजूद अपनी प्यास बुझाने और शरीर में पानी की कमी को पूरा करने के लिए आप यहां बताये जा रहे इन फलों (Fruits) को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं. ये फल आपके शरीर में पानी की कमी को पूरा करने में तो आपकी मदद करेंगे ही, सेहत को भी कई तरह के फायदे पहुंचाने में मदद करेंगे. आइये जानते हैं कि शरीर में पानी का स्तर सही बनाये रखने के लिए आप कौन-कौन से फ्रूट्स का सेवन कर सकते हैं.

तरबूज

तरबूज़ अब हर मौसम में मिलने लगा है. ये आसानी से आपको कम कीमत में उपलब्ध हो सकता है. शरीर में पानी की कमी को पूरा करने के लिए आप तरबूज का सेवन कर सकते हैं. तरबूज में 90 प्रतिशत से ज्यादा पानी होता है. इसके साथ ही इसमें मैग्नीशियम, फाइबर, पोटेशियम, आयरन और विटामिन ए,सी और बी जैसे पोषक तत्व होते हैं. इसके साथ है इसमें लाइकोपीन नाम का तत्व भी होता है जो एंटी-ऑक्सीडेंट की तरह काम करता है. इसके सेवन से आपके शरीर में पानी की कमी तो पूरी होगी ही.ये हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाने, खून बढ़ाने, कब्ज़ की दिक्कत को दूर करने में भी आपकी मदद करेगा.

खीरा

खीरे में 80 प्रतिशत से ज्यादा पानी होता है. आप शरीर में पानी के स्तर को सही बनाये रखने के लिए खीरे को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं. खीरे में विटामिन के, पोटैशियम, मैग्नीशियम, फाइबर और विटामिन सी जैसे पोषक तत्व होते हैं. ये प्यास को बुझाने और शरीर में पानी के स्तर को सही बनाये रखने में तो मदद करता ही है. साथ ही इम्यूनिटी को बेहतर बनाये रखने, हड्डियों को मजबूती देने और कब्ज़ को दूर करने में भी मदद करता है.

संतरा

सर्दी के मौसम में शरीर में पानी के स्तर को सही बनाये रखने के लिए आप संतरे का सेवन कर सकते हैं. संतरे में भी 92 प्रतिशत से ज्यादा पानी होता है. इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटैशियम, फॉस्फोरस, विटामिन सी, ए और बी जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं. संतरा शरीर में पानी की कमी को पूरा करने में तो मदद करता ही है. साथ ही ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने, इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाने और स्किन में ग्लो लाने में भी मदद करता है.(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

