Covid-19 संक्रमण से बढ़ सकता है हाई कोलेस्ट्रॉल का खतरा? जानें दोनों का कनेक्शन

High Cholesterol And Risk Of Covid-19: पूरी दुनिया में कोविड-19 महामारी का प्रकोप पहले की अपेक्षा काफी कम हो गया है, लेकिन अब भी खतरा पूरी तरह टला नहीं है. हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ आर्गेनाइजेशन (WHO) ने भी इसे लेकर सभी को चेताया है. जो लोग पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, उनके लिए कोविड जानलेवा हो सकता है. इन सबके बीच कोलेस्ट्रॉल और कोविड-19 को लेकर काफी चर्चा हो रही है. कुछ लोगों का मानना है कि कोविड संक्रमण की वजह से हाई कोलेस्ट्रॉल का खतरा बढ़ जाता है, जबकि कुछ लोग इसे महज एक अफवाह बता रहे हैं. आपके लिए भी यह जानना जरूरी है कि क्या वाकई कोलेस्ट्रॉल और कोविड का कोई कनेक्शन है? इस बारे में जान लीजिए.

क्या है दोनों का कनेक्शन?

हेल्थलाइन की रिपोर्ट के मुताबिक कोविड संक्रमण की वजह से अधिकतर हेल्थ कंडीशन पर असर पड़ता है. अगर आप इस वायरस की चपेट में आ जाएं तो इससे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी प्रभावित होता है. चौंकाने वाली बात यह है कि इस संक्रमण से कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो जाता है. एलडीएल, एचडीएल और टोटल कोलेस्ट्रॉल में कोविड संक्रमण के दौरान कमी देखी गई. कोलेस्ट्रॉल में तेजी से बदलाव आने से व्यक्ति की कंडीशन गंभीर हो जाती है. कोविड से कोलेस्ट्रॉल में होने वाला बदलाव खतरनाक साबित हो सकता है. हालांकि इससे हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या नहीं देखी गई. अभी तक एक्सपर्ट इस बात का पता नहीं लगा सके हैं कि कोलेस्ट्रॉल लेवल में यह बदलाव क्यों आ जाता है. कोविड ही नहीं, बल्कि एचआईवी और डेंगू वायरस से भी कोलेस्ट्रॉल में बदलाव आ सकता है.

हाई कोलेस्ट्रॉल से बढ़ता है कोविड का खतरा?

अब सवाल उठता है कि क्या हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से कोविड-19 संक्रमण होने का खतरा बढ़ जाता है? सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (CDC) की तरफ से जारी गाइडलाइंस में इसका कोई जिक्र नहीं किया गया है. हालांकि साल 2021 में की गई एक स्टडी में दावा किया गया था कि हाई कोलेस्ट्रॉल से संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है. इसे लेकर तमाम एक्सपर्ट के बीच विरोधाभास सामने आया है. अभी तक इसको लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है. हालांकि डायबिटीज, हार्ट डिजीज और ब्लड प्रेशर के मरीजों को कोविड का खतरा ज्यादा होता है. यह बात कई स्टडी में सामने आ चुकी है.

