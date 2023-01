बच्चे को हो जाए सर्दी-जुकाम या फ्लू तो घर पर ऐसे करें उपचार, जानें कब डॉक्टर के पास ले जाना है ज़रूरी

हाइलाइट्स बॉडी की इम्युनिटी को फ्लू से लड़ने में मदद करने के लिए बेड-रेस्ट ज़रूरी है. नमक का पानी गले के दर्द से राहत दिलाने में मदद कर सकता है,

Home Remedies For Cold and Cough For Children: सर्दियों के मौसम में लोग बर्फबारी देखने के लिए हिल स्टेशन्स पर घूमने जाते हैं लेकिन ठंड में बाहर निकलने का मतलब सर्दी-जुकाम को न्योता देने के बराबर है. ठंड का बुरा असर अमूमन सबसे पहले बच्चों पर पड़ता है. बच्चों को घर में कैद करना भी मुमकिन नहीं है ऐसे में बच्चे को ठंड लग जाए और उसे खांसी-जुकाम हो जाए तो कुछ घरेलू उपचारों से राहत पहुंचाई जा सकती है.

ऐसे में सबसे पहला सवाल मन में ये आता है कि बच्चे को घर पर ही बेहतर महसूस कराने के लिए क्या किया जाए. दरअसल, वेबएमडी के मुताबिक जुकाम के कारण नाम बंद होना, गले में खराश और खांसी के कारण अक्सर बच्चे को थकान हो जाती है. ऐसे में शरीर को आराम पहुंचाना बहुत जरूरी है. इसलिए बच्चों को अच्छी तरह आराम करने के लिए कहें. ऐसे में स्कूल न भेजें, जब तक वे ठीक महसूस न करे. इसके अलावा आप कुछ और तरीके से भी बच्चे को राहत पहुंचा सकते हैं.

बच्चे को सर्दी-जुकाम से ऐसे पहुंचाएं राहत

फ्लू के कारण कई बच्चों को खांसी-जुकाम के साथ-साथ फीवर, उल्टी-दस्त की समस्या हो सकती है. जिसके कारण शरीर में पानी की कमी होने लगती है. उन्हें भरपूर मात्रा में पानी पिलाएं.

ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल करें. घर पर ही ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल कर बच्चे को बंद नाक से राहत पहुंचाएं. आप बच्चे को स्टीम भी दिलवाएं.

सर्दी और खांसी की दवाएं देने से पहले बाल रोग विशेषज्ञ से बात करें.

फ्लू के लक्षण

फ्लू बच्चे को अचानक चपेट में ले सकता है और इसके कारण बुखार भी हो सकता है. जानिए, ऐसे में घर पर सबसे पहले क्या करना चाहिए.

बच्चों को घर पर रखें और अच्छी तरह से आराम करने दें. बॉडी की इम्युनिटी को फ्लू से लड़ने में मदद करने के लिए बेड-रेस्ट महत्वपूर्ण है.

गुनगुने नमक के पानी से गरारे कराएं. नमक का पानी गले के दर्द से राहत दिलाने में मदद कर सकता है, ये बलगम को जमने नहीं देता.

हाइड्रेटेड रखें. तरल पदार्थ शरीर को संक्रमण से निपटने में मदद करते हैं. ये सुनिश्चित करें कि आपका बच्चा पानी, सूप या काढ़ा आदि पिए.

दवाओं के बारे में अपने डॉक्टर से बात करें.

सर्दी-जुकाम से निपटने के घरेलू नुस्खे

हेल्थलाइन के मुताबिक आप कुछ घरेलू चीजों के मदद से सर्दी-जुकाम से छुटकारा पा सकते हैं.

बच्चे को हर्बल टी या गर्म पानी और नींबू के साथ 2 चम्मच शहद मिलाकर दे सकते हैं. शहद आराम पहुंचाता है, आप 2 चम्मच शहद भी बच्चे को खिला सकते हैं या इसे नाश्ते के तौर पर ब्रेड पर स्प्रेड भी कर सकते हैं. हालांकि, 12 महीने से कम उम्र के शिशुओं को कभी भी शहद न खिलाएं.

गुनगुने या नमक के पानी के गरारे कराएं.

अदरक कफ को काटकर खांसी को भी शांत कर सकती है. अदरक की चाय बनाने के लिए, ताजी अदरक के 1 इंच के टुकड़े को काट लें. 1 कप पानी में 10 से 15 मिनट तक उबालें. इसे सर्व करें.

हालांकि, बहुत अधिक अदरक के सेवन से गले में जलन, पेट की परेशानी और सीने में जलन की दिक्कत भी हो सकती है. बच्चे को हल्दी वाला दूध दें. हालांकि, ये सभी उपाय ज्यादा छोटे बच्चों के लिए नहीं हैं. उनके लिए डॉक्टर से संपर्क करने की सलाह दी जाती है.

वेबएमडी से मिली जानकारी के मुताबिक जुकाम 7 से 10 दिनों में ठीक हो जाता है लेकिन अगर अससे अधिक समय तक बच्चा इससे परेशान रहे तो डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें.

डॉक्टर के पास कब ले जाना है ज़रूरी?

सांस लेने में अत्यधिक परेशानी होना

कान में दर्द होना

72 घंटे से अधिक समय तक 101° F से अधिक बुखार रहना

लगातार खांसी होना

अपने आप या खांसने के बाद उल्टी होना

साइनस या टॉन्सिल की सूजन

