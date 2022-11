हाइलाइट्स एप्‍पल साइडर विनेगर बंद नाक को खोलने, म्‍यूकस को निकालने में मदद करता है. नमक और पानी के घोल को आप नोज ड्रॉप की तरह इस्‍तेमाल कर सकते हैं.

Home Remedies To Get Rid Of Stuffy Nose: विंटर के मौसम में नाक बंद होने की समस्‍या काफी कॉमन है. खासतौर पर जिन लोगों को एलर्जी की समस्‍या है या जिन लोगों की इम्‍यूनिटी कमजोर रहती है, उन्‍हें बदलते मौसम में नाक बंद होने की समस्‍या काफी परेशान करती है. ऐसे में अक्‍सर लोग नोजल ड्रॉप का इस्‍तेमाल करते हैं या दवाओं का सहारा लेते हैं. स्‍टाइलक्रेज के मुताबिक, इन दवाओं का अधिक इस्‍तेमाल सेहत के लिए और भी नुकसानदायक हो सकता है. बेहतर होगा कि आप कुछ घरेलू नुस्‍खों की मदद से पहले इन्‍हें ठीक करने की कोशिश करें जो अधिक असरदार भी होते हैं और इनसे सेहत को किसी तरह का नुकसान भी नहीं होता है.

बंद नाक को खोलने के घरेलू उपाय

गर्म पानी से लें सेक

एक कटोरी में गर्म पानी लें और इसमें माइक्रो फाइबर टॉवल या रुमाल डालकर निचोड़ लें. अब इस रुमाल को नाक और चेहरे पर रखें. ऐसा 3 से 4 बार करें. आपको आराम महसूस होगा. ऐसा करने से सूजन कम होगा और साइनस एरिया खुलेगा.

इसे भी पढ़ें: गाउट और किडनी डैमेज से बचने के लिए इन 5 फूड्स से करें तौबा

एप्‍पल साइडर विनेगर का इस्‍तेमाल

पानी गर्म करें और इसमें एक चम्‍मच एप्‍पल साइडर विनेगर डालें. अब इसे मिलाकर पी लें. ऐसा आप दिन में दो बार करें. दरअसल, इस विनेगर में एसेटिक एसिड और पोटैशियम होता है जो बंद नाक को खोलने, म्‍यूकस को निकालने और इंफेक्‍शन को दूर करने में मदद करता है.

पिपरमिंट टी पिएं

एक कप में गर्म पानी में पिपरमिंट यानी पुदीना के कुछ पत्‍ते डालें. अब इसे ढंक कर 5 से 10 मिनट तक कम आंच पर उबाल लें. इसे दिन में दो बार पियें. यह इंफ्लामेशन को कम करता है और बंद नाक को खोलने में मदद करता है.

यूकेलिप्टस ऑयल से लें स्‍टीम

एक लीटर पानी को उबालें और इसमें यूकेलिप्टस ऑयल की कुछ बूंद डाल लें. अब इससे चेहरे को तौलिये से ढंक कर स्‍टीम लें. गहरी सांस लें. 2 से 3 मिनट में आप आराम महसूस करेंगे.

इसे भी पढ़ें : बेहतर पाचन के लिए रात में सोएं इस करवट, पेट की सेहत होगी दुरुस्त, हार्टबर्न से भी होगा बचाव

नमक वाले पानी का इस्‍तेमाल

एक गलास डिस्टिल्‍ड वॉटर लें और इसमें आधा चम्‍मच नमक डाल लें. अब बेसिन के सामने झुकें और इस पानी को एक नाक से अंदर की तरफ खींचें. आप ऐसा दिन में 2 से 3 बार कर सकते हैं. आप इसे नाक में ड्रॉप की मदद से भी डाल सकते हैं.

Tags: Health, Home Remedies, Lifestyle