How Long Chicken Can Be Stored in Fridge: चिकेन या मटन प्रोटीन का भंडार है. पूरी दुनिया में प्रोटीन के लिए सबसे ज्यादा चिकेन का इस्तेमाल लोग डाइट में करते हैं. हालांकि हेल्दी और स्वादिष्ट चिकेन लाखों बैक्टीरिया से संक्रमित होता है. इसलिए चिकेन को किस तरह से स्टोर करते हैं, किस तरह से पकाना है और किस तरह से पकाकर स्टोर करना है, यह काभी महत्वपूर्ण है. अगर इसे सही से स्टोर नहीं किया गया तो इससे कई तरह की बीमारियां हो सकती है. अधिकांश लोग कच्चे चिकेन को बाजार से लाकर फ्रीज में रख देते हैं. ऐसे में यह जानना जरूरी है कि फ्रिज में कितने दिन तक चिकेन को रखने से कोई नुकसान नहीं होता है और कितने दिनों तक रखने से चिकेन संक्रमित हो जाता है. यानी चिकेन को कितने दिनों तक फ्रिज में रखने से कोई बीमारी नहीं होगी.

हेल्थलाइन की खबर में मुताबिक यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के हवाले से बताया गया है कि कच्चे चिकेन को फ्रिज में 1 या दो दिनों से ज्यादा दिनों तक नहीं रखना चाहिए.

क्यों नहीं रखना चाहिए ज्यादा दिनों तक

रिपोर्ट के मुताबिक कच्चे चिकेन को जहां 2 दिनों से ज्यादा फ्रिज में नहीं रखना चाहिए जबकि पका हुआ चिकेन को फ्रिज में 3 से 4 दिन से ज्यादा दिनों को नहीं रखना चाहिए. फ्रिज में चिकेन को रखने से बैक्टीरिया को ग्रोथ स्लो हो जाता है. अगर फ्रिज का तापमान 4 डिग्री से नीचे रहता है तो चिकेन में बैक्टीरिया का विकास बहुत कम होता है. इसके अलावा, कच्चे चिकन को लीक-प्रूफ कंटेनर में रखना बेहतर होता है. इससे चिकेन लीक नहीं करता है और यह किसी दूसरे खाद्य पदार्थों को दूषित नहीं करता है. पके हुए चिकन को भी एयरटाइट कंटेनर फ्रिजिंग किया जाना चाहिए. अगर आप कच्चे चिकेन को ज्यादा दिनों तक स्टोर करना चाहते हैं तो इसे फ्रिजर में रखें. इससे इसमें बैक्टीरिया के संक्रमित होने का जोखिम कम रहेगा. मटन के साथ भी यही रूल है.

खराब चिकन को खाने से बीमारियां

अगर चिकन को फ्रिज में ज्यादा तापमान पर रखा जाए तो इन बैक्टीरिया का विकास ज्यादा होगा. इससे कई तरह की बीमारियां लगनी शुरू हो जाएगी. इससे कई तरह की घातक बीमारियों का जोखिम बढ़ जाएगा. खराब हो चुके चिकन में कई तरह के टॉक्सिन होते हैं जो आग पर पकाने के बाद भी नहीं जाते. इससे ठंड लगना, मतली, उल्टी, दस्त, खूनी मल और डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है. कुछ मामलों में अस्पताल जाने की भी जरूरत पड़ सकती है और मरीज की मौत भी हो सकती है.

कैसे समझें कि फ्रिज में चिकेन खराब हो गया

अगर आप चिकेन को ज्यादा दिनों तक फ्रिज में रखते हैं तो इससे चिकेन खराब हो जाएगा. इसे पहचानने का तरीका जानना जरूरी है.

1.रंग बदलना –अगर फ्रिज में रखा चिकेन ग्रे और ग्रीन हो जाए तो समझिए कि चिकेन खराब हो गया. यह चिकेन बहुत ज्यादा बैक्टीरिया से दूषित हो गया है.

2.खराब बदबू-अगर फ्रिज में रखा चिकेन बदबूदार होने लगे तो समझिए चिकेन सड़ गया है. इसे किसी भी हाल में नहीं खाना चाहिए. यहां तक कि अगर पका कर भी चिकेन को फ्रिज में रख रहे हैं और उसका स्मेल अमोनिया की तरह हो गया है तो यह खराब हो चुका है.

3.टेक्सचर-खराब हो चुके चिकन का टेक्सचर भी बदल जाता है. इस स्थिति में चिकेन को धोने से भी बैक्टीरिया नहीं निकलेंगे बल्कि जिस बर्तन में आप चिकेन धो रहे हैं, वह भी दूषित हो जाएगा.

