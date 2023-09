हाइलाइट्स रोजाना बादाम भिगोकर खाने से शरीर को काफी फायदे मिलते हैं. बच्‍चों को बड़ों मुकाबले रोजाना ज्‍यादा बादाम खाने चाहिए.

How many Almonds to eat per day: बादाम खाना सेहत के लिए काफी फायदेमंद है हालांकि रोजाना कितने बादाम खाने चाहिए ये बात बहुत सारे लोगों को नहीं पता है. रात को पानी में भीगे हुए बादाम सुबह खाने पर कई प्रकार के फायदे पहुंचाते हैं लेकिन अगर आप कम संख्‍या में बादाम खा रहे हैं तो उससे आपको विशेष फायदा नहीं मिलने वाला. स्‍वास्‍थ्‍य विशेषज्ञों की मानें तो रोजाना पर्याप्‍त संख्‍या में बादाम खाना जरूरी है ताकि शरीर को पर्याप्‍त मात्रा में प्रोटीन, फाइबर, फैट और कैलोरीज मिल सकें. आइए जानते हैं उम्र के हिसाब से बच्‍चों, बड़ों और बुजुर्गों को रोजाना कितने बादाम खाने चाहिए?

राम मनोहर लोहिया अस्‍पताल नई दिल्‍ली की डायटीशियन डॉ. मनीषा वर्मा कहती हैं कि सामान्‍य खानपान या किसी भी विशेष चीज के उपभोग की बात करें तो हर व्‍यक्ति के शरीर की जरूरतें अलग हैं. किसको कितनी प्रोटीन, कैलोरी या कैल्शियम चाह‍िए ये उम्र और वजन के हिसाब से भी अलग-अलग होता है. अगर कोई बीमारी व्‍यक्ति है तो उसकी बीमारी और स्थिति के अनुसार डाइट तय की जाती है. फिर भी कुछ कॉमन गाइडलाइंस होती हैं जो आमतौर पर सभी लोगों पर सामान्‍य रूप से लागू होती हैं.

रोजाना कितने बादाम खाने चाहिए, इसे लेकर कोई खास गाइडलाइंस तो नहीं हैं लेकिन कुछ स्‍टडीज जरूर हैं. जिनके आधार पर बादाम की संख्‍या निश्चित की जा सकती है. वहीं बादाम खाने का सही तरीका क्‍या है ये भी जानना जरूरी है. बादाम को रोजाना रात में पानी में भिगोकर सुबह छिलका उतारकर या छिलका सहित खाना है. बादाम की संख्‍या की बात करें तो उम्र और वजन के हिसाब से यह अलग-अलग है. हालांकि घरों में अक्‍सर बच्‍चों और बड़ों को कद के हिसाब से बादाम खाने के लिए दिए जाते हैं. जैसे कि कोई 5-10 साल का बच्‍चा है तो उसे मम्मियां रोजाना 2-4 बादाम खाने के लिए देती हैं. कोई 18-20 साल से ऊपर है तो उसे 6-8 बादाम दिए जाते हैं. वहीं महिलाएं भी कम संख्‍या में बादाम खाती हैं लेकिन गाइडलाइंस इससे अलग कहती हैं.

क्‍या कहती हैं स्‍टडीज

डॉ. मनीषा कहती हैं कि कई अध्‍ययनों के आधार पर एक युवा को रोजाना 12 बादाम खाने चाहिए. इनमें करीब 4 ग्राम प्रोटीन निकलता है, जो एक दिन के लिए जरूरी है. 12 पीस बादाम यानि करीब 14 ग्राम नट्स के बराबर होता है, जिनमें से करीब चार ग्राम प्रोटीन शरीर तक पहुंचता है. वहीं कैलोरी 85-87 तक रहती है. बादाम में 6-9 ग्राम फैट भी छुपा रहता है. इसके अलावा 1 से 2 ग्राम फाइबर रहता है.

बच्‍चों के लिए कितने बादाम जरूरी

डॉ. कहती हैं कि विदेशों में हुई कुछ स्‍टडीज के मुताबिक बच्‍चों की उम्र विकास की होती है. बच्‍चों के विकास के लिए ज्‍यादा पोषण और न्‍यूट्रीशन की जरूरत होती है. ऐसे में बच्‍चों के लिए बादाम की संख्‍या ज्‍यादा और युवाओं को दिए जाने बादाम की दोगुनी होनी चाहिए. हालांकि भारत में आर्थिक स्थिति और बच्‍चों के लिहाज से यह संख्‍या कम है. यहां रोजाना करीब 10 बादाम बच्‍चों के लिए पर्याप्‍त हैं. ऐसे में भिगोकर 10 बादाम रोजाना खिलाने से बच्‍चों को प्रोटीन की पर्याप्‍त मात्रा मिल सकती है.

ब्रेन और त्‍वचा के बेस्‍ट है बादाम

बादाम में गुड टाइप ऑफ फैट होता है, जिसमें अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं जो ब्रेन के लिए सबसे बेस्‍ट होते हैं. इसके साथ ही त्‍वचा के लिए भी बादाम काफी फायदेमंद होता है. बादाम में विटामिन ई पाया जाता है जो त्‍वचा को पोषण देता है. इसके साथ ही यह प्रोटीन का अच्‍छा स्‍त्रोत है.

