बच्चें के मानसिक विकास के लिए जरूरी है अच्छी नींद, उम्र के अनुसार तय करें सोने का रूटीन

हाइलाइट्स बच्‍चे के विकास के लिए पर्याप्‍त नींद बेहद जरूरी है. उम्र के अनुसार नींद पूरी करते हैं बच्‍चे. बच्‍चों को अधिक देर तक जागना उनके शारीरिक और मानसिक विकास पर प्रभाव डालता है.

How Much Sleep A Child Needs- शरीर के विकास और दिमाग को तेज बनाने के लिए अच्‍छी और पर्याप्‍त नींद का होना बेहद जरूरी है. खासकर बच्‍चों पर नींद का सकारात्‍मक और नकारात्‍मक प्रभाव अधिक पड़ता है. बच्‍चा कितने घंटे सो रहा है और उसको अच्‍छी नींद आ रही है या नहीं, ये बच्‍चे की हेल्‍थ पर डिपेंड करता है. उम्र के अनुसार हर किसी को 6-7 घंटे की क्‍वालिटी स्‍लीप लेना जरूरी है लेकिन, बच्‍चों को इससे अधिक नींद की आवश्‍यकता होती है. जब बच्‍चा पर्याप्‍त नींद नहीं लेता तो उसका शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक विकास दोनों ही प्रभावित हो सकता है.

अच्‍छी नींद से बच्‍चों में सीखने की क्षमता बढ़ती है और बच्‍चे की ग्रोथ भी बेहतर हो सकती है. हर बच्‍चे की नींद का पैटर्न अलग-अलग होता है, इसलिए बच्‍चे को उनकी उम्र के अनुसार सोना जरूरी है. चलिए जानते हैं किस उम्र के बच्‍चे को कितने घंटे नींद की जरूरी होती है.

0 से 3 महीने

वैरीवैल फैमिली के अनुसार नवजात शिशु अपना अधिकतर समय सोने में ही बिताते हैं. वेरी वैल फेमिली के अनुसार नवजात शिशु की नींद का चक्र कम होता है इसलिए वे अधिकतर नींद में ही रहते हैं जो कि सामान्‍य है. इस स्‍टेज में बच्‍चे किसी अन्‍य स्‍टेज की तुलना में अधिक सोते हैं. इस उम्र में उन्‍हें विकास के लिए अधिक नींद की आवश्‍यकता होती है.

4 से 12 महीने

4 से 12 महीने के बच्‍चे को लगभग 12 से 16 घंटे सोना चाहिए. इस उम्र में बच्‍चे रात में दो से तीन झप‍कियों के साथ नींद पूरी करते हैं. इस उम्र में नींद आने पर बच्‍चे आंखों को रगड़ते और जम्‍हाई लेते हैं.

1 से 5 साल

1 से दो साल की उम्र में बच्‍चे 11 से 14 घंटे की नींद लेते हैं. ये उनके विकास के लिए बेहद जरूरी है. इस उम्र में बच्‍चे काफी एक्टिव हो जाते हैं इसलिए उनके ओपरटायर होने की संभावना अधिक होती है. नींद आने पर बच्‍चे चिड़चिड़ हो सकते हैं. वहीं 3 से 5 साल के बच्‍चे 10 से 13 घंटे की नींद लेना पसंद करते हैं.

6 से 12 साल

स्‍कूली उम्र के बच्‍चों को प्रतिरात 9 से 12 घंटे सोना चाहिए. स्‍कूली बच्‍चों को रात में जल्‍दी सोना चाहिए ताकि बच्‍चे पर्याप्‍त नींद ले सकें.

13 से 18 साल

टीनएज के दौरान बच्‍चों की नींद पहले की अपेक्षा कम हो जाती है. इस उम्र में बच्‍चे 8 से 10 घंटे की नींद लेते हैं. दिनभर की एक्टिविटी और पढ़ाई के साथ बच्‍चों को बेहतर नींद की आवश्‍यकता होती है. पर्याप्‍त नींद लेने से बच्‍चे के मस्तिष्‍क का सही विकास होता है और बच्‍चा एक्टिव भी रहता है. जब बच्‍चे पर्याप्‍त नींद नहीं लेते तो उनका बिहेवियर चिड़चिड़ा हो सकता है.

बच्‍चे के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए पर्याप्‍त नींद लेना बेहद जरूरी है. बच्‍चों की नींद की आवश्‍यकता उनकी उम्र के अनुसार होती है. अच्‍छी नींद के लिए बच्‍चे का रुटीन सेट कर सकते हैं.

