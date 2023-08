वजन घटाने के लिए किस उम्र के व्यक्ति को कितने कदम चलना चाहिए रोज? यहां देख लें चार्ट, गायब हो जाएगी पेट की चर्बी

हाइलाइट्स 60 से ज्यादा उम्र की महिलाओं को हर दिन 8 हजार कदम चलने की जरूरत होगी वजन घटाने के लिए. 6 से 12 साल की लड़कियों को रोजाना 12 हजार कदम चलने की जरूरत है

How many steps should I take: नियमित रूप से वॉक करना हर मायने में सेहत के लिए बेहतरीन होता है. कई रिसर्च में भी इस बात को प्रमाणित किया जा चुका है कि रोजाना चलने से हार्ट डिजीज, बीपी, डायबिटीज जैसी बीमारियों का खतरा बहुत कम हो जाता है. हालांकि किस व्यक्ति को कितना चलना चाहिए, इसे लेकर कई तरह की बातें कही जाती है. कुछ अध्ययनों में रोजाना 10 हजार कदम को सबसे परफेक्ट माना जाता है लेकिन यह जानना जरूरी है कि उम्र के हिसाब से रोजन कितना कदम चलना जरूरी है. इससे भी ज्यादा जरूरी यह है कि वजन कम करने के लिए रोज कितना कदम चलने की जरूरत है या पेट की चर्बी कम करने के लिए उम्र के हिसाब कितने कदम रोजना चलना चाहिए. इन सब बातों को जानने के लिए यह दी गई जानकारी को समझना जरूरी है.

रोजाना चलने के फायदे

पहले यह जानते हैं कि पैदल चलने के क्या-क्या फायदे हैं. अमेरिकन कांउसिल ऑफ एक्सरसाइज के मुताबिक जो लोग दिन में कम से कम 2500 कदम भी चल लेते हैं, उन्हें न चलने वालों की तुलना में कई गुना फायदा होता है. हालांकि स्टडी में पाया गया कि अगर कोई वयस्क रोजाना 10 हजार कदम चलता है तो उसमें हार्ट डिजीज और स्ट्रोक का खतरा कम हो जाता है. इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, मोटापा, डिपरेशन, ब्रेस्ट-कोलोन जैसे कुछ कैंसर आदि का जोखिम बहुत कम हो जाता है.

जितनी कम उम्र उतना ज्यादा वॉक

हेल्थलाइन की खबर के मुताबिक पहले के एक अध्ययन में दावा किया गया था कि 18 साल से उपर के व्यक्ति को रोजाना 4 हजार से 18 हजार कदम चलना है. लेकिन 2011 के एक अध्ययन में कहा गया कि बचपन में बच्चे 10 हजार से कहीं ज्यादा कदम चलते हैं और उन्हें रोजाना 10 हजार से 16 हजार कदम चलना फायदेमंद रहेगा. हालांकि 18 साल की उम्र के बाद इसमें धीरे-धीरे कमी की जा सकती है. इसके बाद जैसे-जैसे उम्र बढ़ेगी कदम में कमी आती जाएगी. यानी उम्र जितना कम होगा उसे अपने से ज्यादा उम्र वाले व्यक्ति से ज्यादा कदम चलने की जरूरत होगी.

हालांकि सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक उम्र के साथ-साथ पेशा भी रोजाना के कदम में परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है. वहीं महिलाओं को भी रोजना पुरुषों की तुलना में कम चलने की जरूरत होती है. सीडीसी के मुताबिक 12 से 19 साल के बच्चे को रोज कम से कम 12 हजार से 16 हजार कदम चलना चाहिए. वहीं इस उम्र की लड़कियों को 10 हजार से 12 हजार कदम रोज चलना चाहिए.

वजन कम करने के लिए 10 हजार कदम पर्याप्त नहीं

हालांकि स्वीडन के कालमार यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने 3127 लोगों पर किए गए अध्ययन के आधार पर पाया है कि वजन कम करने के लिए 10 हजार कदम पर्याप्त नहीं है. पहले के अध्ययन में बताया गया है कि अगर बच्चे को ज्यादा चलने की जरूरत होती है. स्टडी के मुताबिक 6 से 12 साल की लड़कियों को रोजाना 12 हजार कदम चलने की जरूरत है जबकि इसी उम्र के लड़कों को रोजाना 15 हजार कदम की जरूरत होती है. लेकिन अगर वजन बढ़ गया है और इसे कम करने के लिए वॉक करना है तो अलग-अलग उम्र के लोगों को अलग-अलग कदम चलना होगा.

वजन कम करने के लिए उम्र के हिसाब से इतना चलना होगा

18 से 40 वर्ष की महिलाओं के लिए

रिसर्च के मुताबिक 18 से 40 वर्ष की महिलाओं को अगर अपने वजन पर काबू रखना है तो उसे रोजाना 12 हजार कदम चलने की जरूरत होगी.

40 से 50 वर्ष की महिलाएं

40 से 50 वर्ष की महिलाओं को रोजाना 11 हजार कदम चलना होगा तब जाकर वजन कंट्रोल होगा.

50 से 60 वर्ष की महिलाओं को

50 से 60 वर्ष की महिलाओं को रोजाना 10 हजार कदम चलना होगा.

60 से ज्यादा उम्र की महिलाओं को

60 से ज्यादा उम्र की महिलाओं को हर दिन 8 हजार कदम चलने की जरूरत होगी वजन घटाने के लिए.

18 से 50 साल की उम्र के पुरुषों को

18 से 50 साल की उम्र के पुरुषों को वजन घटाने के लिए रोजाना 12 हजार कदम चलने की जरूरत होगी वहीं 50 साल से उपर की व्यक्तियों को हर दिन 11 हजार कदम चलने की जरूरत होगी.

