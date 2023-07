हाइलाइट्स अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक 1 मील यानी 1.6 किलोमीटर चलने में 55 से 140 कैलोरी बर्न होती है. वजन कम करने के लिए मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन की जरूरत होगी.

How Much Daily Walk is Necessary: वजन घटाना किसी चुनौती से कम नहीं है. लोग लाख जतन करते हैं लेकिन वजन नहीं घटता. कुछ लोग थोड़ी मेहनत कर वजन घटा लेते हैं जबकि कुछ लोग बहुत अधिक मेहनत के बावजूद वजन नहीं घटा पाते हैं. इसके लिए लोगों के मन में अक्सर यह सवाल रहता है कि आखिर वजन घटाने के लिए कितने किलोमीटर रोजाना चलना चाहिए. अगर किसी व्यक्ति को 10 किलो वजन घटाना है तो रोजाना कितनी वॉक जरूरी है. अगर आपके मन में भी यह सवाल है तो यहां आपके इन सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे.

100 कैलोरी बर्न करने के लिए 2 किलोमीटर वॉक जरूरी

दरअसल, वजन घटाने के लिए कितने किलोमीटर रोजाना वॉक करना चाहिए, इसके लिए कोई फुलप्रूव तरीका तो नहीं है. इसके लिए अलग-अलग लोगों का अनुभव अलग-अलग हो सकता है क्योंकि इसके लिए कई कारक जिम्मेदार होते हैं. अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक 1 मील यानी 1.6 किलोमीटर चलने में 55 से 140 कैलोरी बर्न होती है. यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी वॉक की स्पीड क्या है. ब्रिटिश नेशनल हेल्थ सर्विस रोजाना कम से कम 150 मिनट की मॉडरेट वॉकिंग करनी चाहिए. अगर आप तेज वॉकिंग करते हैं तो इसे 75 मिनट तक कर सकते हैं.

वैसे आजकल रोजाना 10 हजार कदम चलने की सलाह दी जाती है. पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि कितने चलने से कितने किलो वजन कम हो सकता है. इसका जवाब यह है कि यह हर व्यक्ति का वजन अलग-अलग तरह से घटेगा. कुछ लोग 10 किलो वजन एक महीने के अंदर में घटा लेते हैं जबकि कुछ लोगों को 10 किलो वजन घटाने में 2 महीने से भी ज्यादा समय लग सकता है. कितना वजन घटेगा, इसके लिए कई कारक जिम्मेदार होते हैं.

वजन घटाने के लिए कई फेक्टर जिम्मेदार

सर गंगाराम अस्पताल, नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एंड पैनक्रिएटिको बिलीरी साइंसेज के कंसल्टेंट डॉ. श्रीहरि अनिखिंडी कहते हैं कि आपका कितना वजन घटेगा यह कई बातों पर निर्भर करता है. अमूमन वजन घटाने के लिए ब्रिस्क एक्सरसाइज की सलाह दी जाती है. ब्रिस्क एक्सरसाइज का मतलब है कि आप जब वॉक करते हैं तो इसकी स्पीड कम से कम 6 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए. अगर कोई व्यक्ति इससे अधिक गति से वॉक करता है रनिंग करता है तो यह और तेजी से वजन कम करेगा. हालांकि सिर्फ वॉक करने से ही वजन कम नहीं होगा. वजन कम करने के लिए आपको डाइट पर कंट्रोल भी जरूरी है. डाइट में अनहेल्दी चीजों को बाहर करना होगा और हेल्दी चीजों को शामिल करना होगा. वहीं डाइट की मात्रा में भी कमी करनी होगी. इसके अलावा पर्याप्त नींद और तनाव मुक्त जीवन भी वजन घटाने के लिए जरूरी है.

