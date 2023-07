क्या रोजाना एक्सरसाइज की भरपाई 1 दिन में हो पाएगी? हार्ट की बीमारियों से बचने के लिए कितनी Exercise जरूरी, स्टडी में मिल गया जवाब

हाइलाइट्स यदि आप रोजना एक्सरसाइज नहीं करते हैं और वीकेंड में ही ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं तो यह हार्ट हेल्थ के लिए बेहतर है. बहुत ज्यादा या बहुत कम तापमान में एक्सरसाइज बाहर न करें.

How Much Exercise Do Need for Heart Health: आज जिस तरह का हमारा लाइफस्टाइल हो गया है, उसमें हार्ट अटैक या हार्ट से संबंधित बीमारियों का जोखिम बहुत बढ़ गया है. युवाओं में भी हार्ट अटैक के मामले बढ़ते जा रहे हैं. हार्ट को मजबूत बनाने के लिए एक्सरसाइज सबसे शानदार विकल्प है. लेकिन भागदौड़ भरी जिंदगी में सबके पास इतना समय नहीं रहता कि वह रोजाना एक्सरसाइज करें. लेकिन रोजाना एक्सरसाइज की भरपाई 1 दिन में हो पाएगी. हार्ट की बीमारियों से बचने के लिए कितनी Exercise जरूरी है. इन सब सवालों का जवाब एक स्टडी में मिल गया है. यह स्टडी पेशेवर लोगों के लिए गुड न्यूज लेकर आई है.

एक्सरसाइज के दिन और समय से फर्क नहीं

इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक जामा जर्नल में एक स्टडी प्रकाशित हुई है जिसमें एक्सरसाइज से हार्ट की हेल्थ को मजबूत बनाने का नुस्खा बताया गया है. स्टडी में कहा गया है कि यदि आप रोजाना 40 मिनट की एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं. इसके लिए यदि आप वीकेंड में भी एक्सरसाइज कर लेते हैं तो यह हार्ट को मजबूत करने या हार्ट अटैक से बचने के लिए काफी है. नई स्टडी में कहा गया है कि आप सप्ताह में कितने दिनों तक एक्सरसाइज करते हैं या किस समय एक्सरसाइज करते हैं, इस बात से हार्ट हेल्थ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है बल्कि आप कितनी मात्रा में एक्सरसाइज करते हैं, यह ज्यादा महत्वपूर्ण है. स्टडी में कहा गया कि फिजिकल एक्टिविटी का अमांउट ही हार्ट अटैक, स्ट्रोक, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर को बढ़ने से बचा सकता है.

वीकेंड में एक्सरसाइज करने पर सतर्कता की जरूरत

एक्सप्रेस की खबर में कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. वीरेंद्र सरवाल कहते हैं कि अगर आप रोजाना एक्सरसाइज करते हैं तो भी हार्ट हेल्थ के लिए बेहतर है और यदि आप रोजना एक्सरसाइज नहीं करते हैं और वीकेंड में ही थोड़ी ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं तो भी यह हार्ट हेल्थ के लिए बेहतर है. प्रोफेशनल लोगों के लिए वीकेंड में एक्सरसाइज करना फिजिकली एक्टिव न रहने की तुलना में कई गुना बेहतर है. हालांकि जब आप रोजाना फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज करते हैं तो मांसपेशियों में तनाव कम रहता है. वीकेंड में एक्सरसाइज करने पर ये तनाव थोड़ा ज्यादा रहता है. इसलिए वीकेंड के दिनों में जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो अचानक हड्डियां टूटने का डर रहता है. इसलिए वीकेंड के दिनों सतर्कता के साथ एक्सरसाइज करना चाहिए.

वीकेंड एक्सरसाइज के कुछ नियम

सप्ताह में 150 मिनट की एक्सरसाइज जरूरी है. इसे चाहे अब एक दिन में करें या डेली करें. खाने के बाद एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए. हालांकि अधिकांश लोग ऐसा करते हैं. एक्सरसाइज से पहले 5 मिनट के लिए वार्म अप करें. बहुत ज्यादा या बहुत कम तापमान में एक्सरसाइज बाहर न करें. कोशिश करें कि घर में एक्सरसाइज कर लें.

Tags: Health, Health tips, Heart attack, Lifestyle