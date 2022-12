हाइलाइट्स वजन कम करने के लिए सप्‍ताह में 150 मिनट एक्‍सरसाइज करना जरूरी. लक्ष्‍य के आधार पर एक्‍सरसाइज का चयन करें. आवश्‍यकता से कम कैलोरी खाने से कैलोरी बर्न करने में मदद मिलती है.

How much exercise is necessary For Weight Loss -एक्‍सरसाइज के कई महत्‍वपूर्ण फायदे हैं. इसके नियमित अभ्‍यास करने से ओवरऑल हेल्‍थ को बढ़ावा मिलता है, वजन को मेंटेन रखने में मदद मिलती है, तनाव से राहत मिलती है और नींद में भी सुधार हो सकता है. एक्‍सरसाइज करने के पीछे सबका अलग मकसद होता है. कोई वजन घटाने के लिए विभिन्‍न टेक्‍नीक का प्रयोग करते हैं तो वहीं कुछ शरीर को एनर्जेटिक बनाए रखने के लिए एक्‍सरसाइज का सहारा लेते हैं. लेकिन अपना लक्ष्‍य प्राप्‍त करने के लिए कितनी एक्‍सरसाइज की आवश्‍यकता होती है इसकी जानकारी होना भी बेहद जरूरी है. हर एक्‍सरसाइज का अपना तरीका और लेवल होता है. व्‍यक्ति जरूरत के अनुसार इसका चुनाव कर सकते हैं. चलिए जानते हैं कि वजन कम करने के लिए कितनी एक्‍सरसाइज जरूरी होती है ताकि मनचाहा रिजल्‍ट प्राप्‍त कर सकें.



वजन कम करने के लिए कुछ बेसिक जानकारी होना बेहद जरूरी है. मेडिकल न्‍यूज टुडे के अनुसार एक व्‍यक्ति को वजन कम करने के लिए डेली बेसिस पर कैलोरी बर्न करना जरूरी है. कैलोरी बर्न करने के कुछ तरीके हैं जैसे- प्रत्‍येक दिन जरूरत से कम कैलोरी खाने से उसे बर्न करने में आसानी होगी. वहीं फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है ताकि अधिक कैलोरी बर्न की जा सके. अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अनुसार वजन को कम करने और कैलोरी बर्न करने के लिए कार्डियोवैस्‍कुलर ट्रेनिंग और स्‍ट्रैंथ ट्रेनिंग की आवश्‍यकता होती है.

कार्डियोवैस्‍कुलर ट्रेनिंग

वजन कम करने के लिए कार्डियोवैस्‍कुलर ट्रेनिंग के दौरान सप्‍ताह में कम से कम 150 मिनट की मॉडरेट इंटेनसिटी एक्टिविटी और 75 मिनट की फास्‍ट एक्टिविटी करने की सलाह दी जाती है. मॉडरेट इंटेनसिटी एक्टिविटी में ब्रिस्‍क वॉकिंग, डांस, साइकिल चलाना, टेनिस खेलना और वॉटर एरोबिक्‍स शामिल हैं. वहीं फास्‍ट एक्टिविटी में हाईकिंग, जंपिंग रोप, रनिंग, स्‍वीमिंग, एरोबिक्‍स और जुम्‍बा शामिल हैं.

स्‍ट्रैंथ ट्रेनिंग

स्‍ट्रैंथ ट्रेंनिंग में मांसपेशियों का प्रयोग किया जाता है. मांसपेशियां शरीर को मेटाबॉलिक रूप से अधिक एक्टिव बनाने में मदद कर सकती हैं. इससे कैलोरी बर्न करने में मदद मिलती है. सप्ताह में कम से कम दो दिन मॉडरेट से हाई इंटेनसिटी रेसिस्‍टेंस ट्रेनिंग को करना चाहिए. वजन कम करने के लिए 60 से 75 मिनट का सेशन किया जा सकता है. इसमें वेट लिफ्टिंग, बॉडी वेट एक्‍सरसाइज, स्‍क्‍वेट, लॉजेस और बाइसेप्‍स कर्ल को शामिल किया जा सकता है.

कैसे बनाएं गोल

शरीर को फिट बनाने और वजन कम करने के लिए लक्ष्‍य यानी की गोल निर्धारित करें. व्‍यक्ति को जितना वजन कम करना है या मेंटेन करना है उसके अनुसार एक्‍सरसाइज का समय और लेवल का चुनाव किया जा सकता है. वजन कम करने के लिए हफ्ते में कम से कम 150 से 200 मिनट की एक्‍सरसाइज फायदेमंद साबित हो सकती है. वजन कम करने के लिए एक्‍सरसाइज एक बेहतरीन विकल्‍प हो सकता है. एक्‍सरसाइज का चुनाव करने से पहले एक्‍सपर्ट की सलाह ली जा सकती है.

