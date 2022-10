डायबिटीज के मरीजों को हर दिन कितना खाना चाहिए फैट? यहां जान लीजिए

हाइलाइट्स डायबिटीज पेशेंट्स एक्टिविटी के अनुसार फैट का सेवन करें. डायबिटीज में फैट और कार्बोहाइड्रेट का सेवन भी जरूरी है.

How Much Fat Is Necessary In Diabetes: डायबिटीज पेशेंट्स को ब्‍लड शुगर लेवल कंट्रोल में रखने के लिए कम कार्बोहाइड्रेट खाने की सलाह दी जाती है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डाइट में से अन्‍य मैक्रोन्‍यूट्रिएंट्स को भी नजरअंदाज कर दिया जाए. खासकर फैट को. फैट को पूरी तरह से बंद कर देने से अन्‍य हेल्‍थ प्रॉब्‍लम्‍स हो सकती है. डाइट में बहुत अधिक सैचुरेटेड फैट लेना भी हार्ट डिजीज को बढ़ा सकता है लेकिन कई प्रकार के फैट्स हैं जो डायबिटीज को मैनेज करने में मदद कर सकते हैं. डायबिटीज पेशेंट्स की डाइट में प्रोटीन, कार्ब, फैट और मिनरल सभी संतुलित मात्रा में होने चाहिए. अब सवाल ये उठता है कि डायबिटीज में डेली कितनी मात्रा में फैट का सेवन करना चाहिए जो हेल्‍थ के लिए नुकसानदायक न हो. चलिए जानते हैं डायबिटीज में हर दिन कितना फैट जरूरी है.

यह भी पढ़ेंः वजन कम करने के लिए इतने किलोमीटर करें रनिंग, बीमारियों से होगा बचाव



एक्टिविटी के अनुसार लें फैट

डायबिटीज में भी फैट लेना जरूरी है. फैट का सेवन करने से स्किन, बाल और कब्‍ज की समस्‍या को दूर किया जा सकता है. हेल्‍थलाइन के अनुसार डायबिटीज में फैट का सेवन दिनभर में की जाने वाली एक्टिविटी के अनुसार होना चाहिए. 40 वर्ष या उससे अधिक उम्र के पुरुषों के लिए एक्टिविटी के अनुसार डेली कैलोरी इंटेक 2000 होनी चाहिए. जिसमें 450 कैलोरी से ज्‍यादा फैट का सेवन हानिकारक हो सकता है. वहीं 40 वर्ष या उससे अधिक उम्र की महिलाओं के लिए डेली कैलोरी लगभग 1800 कैलोरी होनी चाहिए. इसमें 400 कैलोरी से अधिक फैट को डाइट में शामिल नहीं किया जाना चाहिए. डायबिटीज में सेचुरेटेड फैट का सेवन कम किया जा सकता है.

क्‍यों जरूरी है बॉडी के लिए फैट

भले ही अधिक फैट हेल्‍थ संबंधी समस्‍याओं का कारण बन सकता है लेकिन इसका सेवन पूरी तरह से बंद नहीं किया जा सकता. फैट से बॉडी को विटामिन-ए, डी, ई और के मिलते हैं जो बॉडी को एनर्जी देने का काम करते हैं. साथ ही फैट से बॉडी में फैटी ए‍सिड बनते हैं जो बॉडी खुद से नहीं बना सकती. फैटी एसिड का बनना हेल्‍थ के लिए आवश्‍यक होता है. फैट का सेवन जरूरी है लेकिन इसे लेने के तरीके और मात्रा पर ध्‍यान देना चाहिए.

यह भी पढ़ेंः गुड कोलेस्ट्रॉल इन 5 तरीकों से करें बूस्ट, हार्ट डिजीज की टेंशन हो जाएगी खत्म



डायबिटीज में कौन से फैट है जरूरी

– ऑलिव ऑयल

– सनफ्लॉवर ऑयल

– फिश ऑयल

– बादाम, मूंगफली और ब्राजील नट

– पंपकिन, फ्लैक्‍स और सैसमे सीड्स

– नारियल

– दूध, बटर व डेयरी प्रोडक्‍ट

Tags: Diabetes, Health, Lifestyle