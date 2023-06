हाइलाइट्स बच्चों को वयस्कों की अपेक्षा कम नमक खाना चाहिए. वयस्कों को प्रतिदिन 5 ग्राम से कम नमक खाना चाहिए.

How Much Salt Should Consume Per Day: नमक हमारे खाने-पीने की चीजों का सबसे जरूरी तत्व होता है. अधिकतर खाद्य पदार्थों में नमक का इस्तेमाल किया जाता है. नमक न सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाता है, बल्कि यह शरीर के लिए भी आवश्यक होता है. नमक का सेवन सही मात्रा में किया जाए, तो इससे सेहत को कई लाभ मिलते हैं, लेकिन इसका ज्यादा सेवन कई गंभीर बीमारियों की वजह बन सकता है. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन (WHO) के अनुसार दुनिया में अधिकतर लोग जरूरत से ज्यादा यानी रोज 9 से 12 ग्राम नमक खाते हैं, जो सेहत के लिए खतरनाक है. नमक की खपत कम कर दी जाए, तो विश्व में हर साल 25 लाख मौतों को रोका जा सकता है. आज डॉक्टर से जानेंगे कि सभी लोगों को रोज कितना चम्मच नमक खाना चाहिए.

नई दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल के प्रिवेंटिव हेल्थ एंड वेलनेस डिपार्टमेंट की डायरेक्टर डॉ. सोनिया रावत के अनुसार सभी वयस्कों को प्रतिदिन 5 ग्राम यानी 1 चम्मच से कम नमक खाना चाहिए. 15 साल से कम उम्र के बच्चों को वयस्कों की अपेक्षा और भी कम नमक खाना चाहिए. जरूरत से ज्यादा नमक खाने से सेहत बुरी तरह प्रभावित होती है. नमक का ज्यादा सेवन करने से हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज का खतरा बढ़ जाता है. ऐसे में लोगों को अपने नमक पर लगाम लगानी चाहिए. जंक फूड और स्नैक्स में नमक की मात्रा काफी होती है, जिसे अवॉइड करना ही बेहतर है. खाने में नमक कम डालना चाहिए. महिलाएं ज्यादा साल्ट सेंसिटिव होती हैं, ऐसे में उन्हें ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए.

सप्ताह में एक दिन करें यह काम

डॉक्टर सोनिया रावत कहती हैं कि नमक से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए लोगों को सप्ताह में एक दिन बिना नमक वाले खाने का सेवन करना चाहिए. ऐसा करने से शरीर को नमक से नुकसान नहीं होगा और बॉडी में इसका बैलेंस बना रहेगा. जंक फूड और प्रोसेस्ड फूड कम खाना चाहिए. स्नैक्स में भी नमक की मात्रा ज्यादा होती है और स्नैक्स को अवॉइड करना चाहिए. खासतौर से जो लोग हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से जूझ रहे हैं, उन्हें नमक को लेकर सावधानी बरतनी चाहिए. नमक कंट्रोल करने के बावजूद ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल हो रहा है, तो डॉक्टर से संपर्क करें.

यह भी पढ़ें- सुबह वॉक करें या शाम को, अगर 5 बातों का नहीं रखेंगे ध्यान तो नहीं घटेगा वजन, तुरंत सुधारें गलतियां



नमक से होने वाले कुछ नुकसान

डॉक्टर की मानें तो ज्यादा नमक खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ने के अलावा वाटर रिटेंशन की परेशानी हो सकती है. इससे आपके हाथ और पैरों पर सूजन आ सकती है. नमक का ज्यादा सेवन करने से बार-बार प्यास लग सकती है. अत्यधिक नमक कई तरह के कैंसर और हार्ट डिजीज समेत कई गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ा सकता है. नमक का ज्यादा सेवन कई बीमारियों से जुड़ा हुआ है. ऐसे में सभी को कम मात्रा में नमक खाना चाहिए और खुद को स्वस्थ रखने की कोशिश करनी चाहिए. ज्यादा नमक आपके शरीर के लिए खतरनाक हो सकता है.

यह भी पढ़ें- क्या आप भी टूथपेस्ट लगाने से पहले ब्रश करते हैं गीला? क्या सच में है नुकसानदायक, डेंटिस्ट ने बताई सच्चाई

Tags: Health, Lifestyle, Trending news