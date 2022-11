हाइलाइट्स डाइट में अधिक से अधिक एंटीऑक्‍सीडेंट चीज़ों को शामिल करें. हेल्‍दी आदतें आपको लंबी उम्र तक यंग दिखने में मदद करती हैं.

How To Look Younger For Longer: उम्र का बढ़ना एक नेचुरल प्रक्रिया है, जिसकी वजह से हमारी स्किन मैच्‍योर होती जाती है और हम अधिक उम्र के दिखने लगते हैं. वैसे तो खूबसूरती को आपके शरीर या चेहरे से नहीं आंका जा सकता है. ये आपके व्‍यवहार और आपके विचार में नजर आती है, लेकिन अगर आप इसके बावजूद एजिंग के असर और इसके रफ्तार को चेहरे पर धीमा करना चाहते हैं तो अपने खानपान और लाइफस्‍टाइल में बदलाव लाकर इसे कंट्रोल कर सकते हैं. ईटदिसनॉटदैट के मुताबिक, यंग और हेल्‍दी रहने के लिए हम कुछ ऐसे कारगर ट्रिक्‍स को अपना सकते हैं, जिस पर दुनियाभर के डॉक्‍टर भरोसा करते हैं. यहां हम बताते हैं कि आप उम्र बढ़ने के असर को कम किस तरह कर सकते हैं और लंबी उम्र तक यंग और हेल्‍दी दिख सकते हैं.

लंबी उम्र तक यंग और हेल्‍दी दिखने के कारगर उपाय

एंटीऑक्‍सीडेंट

अगर आप एंटीऑक्‍सीडेंट से भरपूर फलों, सब्जियां आदि का सेवन करें तो स्किन यंग रहेगी और रिंकल बढ़ने की समस्‍या धीमी हो जाएगी. डॉ. महमूद कारा (एमडी इंटरनल मेडिसिन) के मुताबिक, केसर में एक खास तरह का एंटीऑक्‍सीडेंट पाया जाता है, जो इसे लाल रंग देता है. क्रोसिन नाम के इस एंटीऑक्‍सीडेंट में स्किन को हेल्‍दी रखने की कमाल की शक्ति होती है.

इसे भी पढ़ें: यूथफुल दिखने के लिए करें “रेटिन-ए ट्रेटिनॉइन” का इस्‍तेमाल, जानें इसके प्रयोग का तरीका

स्‍मोकिंग को कहें ना

डॉ. एनरिज़ा पी. फ़ैक्टर (नैदानिक ​​त्वचा विशेषज्ञ) का कहना है कि अगर आप स्‍मोकिंग करते हैं तो ये स्किन को काफी डैमेज करता है. स्‍मोकिंग करने से फ्री रेडिकल्‍स और पैथेजेन बढ़ जाने से सेहत को तो नुकसान होता ही है, हमारे चेहरे और शरीर पर एजिंग के लक्षण भी तेजी से बढ़ने लगते हैं, इसलिए लंबी उम्र तक यंग और हेल्‍दी रहने के लिए स्‍मोकिंग से दूरी जरूरी है.

ये भी पढ़ें: स्किन केयर के लिए कभी इस्तेमाल किया है लौकी का रस? जानें इसे लगाने के फायदे

चीनी से बनाएं दूरी

नेशनल लाइब्रे‍री ऑफ मेडिसिन में हुए एक शोध के मुताबिक, चीनी कोलेजन फाइबर को डैमेज करने और एजिंग प्रॉसेस को तेज करने का काम करती है. यूनिटी प्‍वाइंट हेल्‍थ के एमडी एन्‍ड्रू निश का कहना है कि चीनी हमारी उम्र को अंदरूनी और बाहरी दोनों ही तरह से प्रभावित करती है. यह हमारी स्किन की एलास्टिसिटी को कम करती है, जिससे चेहरे पर रिंकल तेजी से आ सकते हैं.

अधिक प्रोटीन का सेवन

प्रोटीन स्किन के कोलेजन को हेल्‍दी बनाए रखने और उसके प्रोडक्‍शन को बढ़ाने में काफी मदद करता है. यह स्किन को रिंकल से बचाता है और स्किन को स्‍मूद बनाता है. ऐसे में डाइट में अधिक से अधिक प्रोटीन को शामिल करें.

Tags: Health, Healthy Diet, Lifestyle, Skin care