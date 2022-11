हाइलाइट्स योग से बढ़ा सकते हैं एनर्जी लेवल. योग से शरीर को लचीला बनाया जा सकता है. सर्दी के मौसम में योग करने से शरीर में गर्मी बनी रहती है.

Yoga For Boost Up The Body – सर्दी के मौसम में शरीर आलसी और थका हुआ महसूस करता है. इस मौसम में दिनभर बस लेटे रहने या सोने का मन करता है. बिस्‍तर से निकलना सबके लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है. ऐसे में शरीर‍ को बूस्‍टअप करने के लिए योगासन का अभ्यास किया जा सकता है. योग से शरीर को शक्तिशाली बनाने के साथ रोग प्रतिरोधक शक्ति बनाने में भी मदद मिलती है. नियमित रूप से सुबह के समय योगाभ्‍यास करने से सर्दी के मौसम में भी चुस्‍तीफुर्ती का अहसास होगा. सर्दियों के मौसम में कई लोगों को ज्‍वाइंट्स पेन, हड्डियों में दर्द और मांसपेशियों में जकड़न की समस्‍या हो जाती है. योग करने से दर्द की समस्‍या से भी छुटकारा मिल सकता है साथ ही मांसपेशियों को लचीला बनाने में भी मदद मिलेगी. चलिए जानते हैं सर्दियों के मौसम में कौन से योगा पोज शरीर को बूस्‍टअप कर सकते हैं.

पश्चिमोत्तासन

ये योगा पोज आगे की ओर रीढ़ की हड्डी, कूल्‍हों और पैरों को फैलाती है. हेल्‍थलाइन के अनुसार पश्चिमोत्तासन बैलेंस और पाचन क्रिया को लाभ पहुंचा सकता है. इस पोज को करने से शरीर एनर्जेटिक हो जाता है. इस पोज को नियमित रूप से 5 मिनट तक किया जा सकता है.

जानू सिरासन

जानू सिरासन का अभ्‍यास करने से पीठ, कूल्‍हों और जांघों को लचीला बनाने में मदद मिलती है. ये पेट के निचले हिस्‍से में ब्‍लड फ्लो को भी बढ़ाता है. इससे शरीर लचीली और ऊर्जावान हो सकती है. इस पोज को करने से लव हैंडल के फैट को भी कम किया जा सकता है.

धर्नुआसन

धर्नुआसन का अभ्‍यास करने से मांसपेशियों को फैलाने में मदद मिलती है. सर्दियों के मौसम में यदि ये आसन किया जाए तो पीठ, छाती, ग्‍लूट्स और पैरों की मांसपेशियों को लचीला बनाया जा सकता है. इससे गर्दन और पीठ की अकड़न को भी ठीक किया जा सकता है.

अंजनेयासन

सभी योगा पोज में ये आसन सबसे पॉवरफुल माना जाता है. इससे रीढ़ की हड्डी, कूल्‍हों और मांसपेशियों को ताकत मिलती है. ये सर्दी के मौसम में होने वाले सा‍इटि‍का के दर्द को भी कम कर सकता है.

सर्दी के मौसम में शरीर को एनर्जेटिक बनाने के लिए योगा की जा सकती है. योगा करने से ब्‍लड फ्लो भी बेहतर होगा जिससे हार्ट डिजीज के खतरे से भी बचा जा सकता है.

