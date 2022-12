हाइलाइट्स नमक और पानी के घोल को ड्रापर से नाक में डालें. बच्‍चे केा गुनगुने पानी में नहलाने से भी आराम होता है.

How to Clean Baby or Toddler’s Nose: विंटर के मौसम में सर्दी होना और नाक का ब्‍लॉक हो जाना एक आम समस्‍या होती है. ऐसे में बड़े तो नाक को साफ कर लेते हैं लेकिन बेबी या छोटे बच्‍चे जो खुद ऐसा नहीं कर सकते वे रोने लगते हैं. ऐसे में नए पैरेंट्स को ये समझ नहीं आता कि आखिर बच्‍चों की इस समस्‍या का क्‍या हल निकाला जाए.

कुछ ऐसे सिंपल तरीके हैं जिनकी मदद से बच्‍चों की बंद नाक को खोला जा सकता है. तो आइए जानते हैं कैसे.

छोटे बच्‍चों की बंद नाक को खोलने के उपाय

बबल सिरिंज का इस्‍तेमाल

हेल्‍थलाइन के मुताबिक, किसी भी मेडिकल स्‍टोर में बच्‍चों के नाक को क्‍लीन करने के लिए बबल सीरिंज आसानी से मिल जाता है. इसकी मदद से आप आसानी से बच्‍चों के बंद नाक को क्‍लीन कर सकते हैं और वो भी नेचुरल तरीके से.

नेजल स्‍प्रे

आमतौर पर बड़े नेजल स्‍प्रे ड्राई नोज की समस्‍या से आराम पाने के लिए करते हैं लेकिन अगर आपका बच्‍चा स्‍टफी नोज की समस्‍या से परेशान है तो आप इसका इस्‍तेमाल बेबी या छोटे बच्‍चों के नाक को क्‍लीन करने में कर सकती हैं. आप चाहें तो एक कप गर्म पानी में एक चम्‍मच नमक डालें और ठंडा होने पर ड्रॉपर से इसे बच्‍चे के नाम में डालें.

ह्यूमिडिफायर और स्‍टीमर का इस्‍तेमाल

नाक में फंसे म्‍यूकस से रिलीफ दिलाने के लिए आप बच्‍चे के रूम में ह्यूमिडिफायर का इस्‍तेमाल करें. आप चाहें तो ह्यूमिडिफायर में एक दो बूंद मिंट ऑयल डाल दें और दिन रात इसे ऑन कर रखें. ऐसा करने से बच्‍चे को बंद नाम की परेशानी से आराम मिलता है.

नहलाना जरूरी

बंद नाक को खोलने के लिए आप बच्‍चे को गुनगुने पानी में बिठाकर रखें. आप बाथरूम में गर्म पानी भर कर कुछ देर रख दें और 10 से 15 मिनट बाद बच्‍चे को बाथरूम में ले जाएं. बाथरूम में बना स्‍टीम भी बच्‍चे के नाक को खोलने में मदद करेगा.

