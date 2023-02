शुगर लेवल कंट्रोल करने का डॉक्टर ने बताया उचूक उपाय, शादी में मिठाई से भी नहीं करना पड़ेगा परहेज, ये है एक्शन प्लान

हाइलाइट्स जिस दिन आपको शादी में जाना है, उस दिन की शुरुआत आप एक्सरसाइज और योग से करें. शादी में खाते समय अपनी आधी प्‍लेट को सलाद और हरी स‍ब्‍जी से भर लें.

How to Manage Blood Sugar in Wedding Season: डायबिटीज पूरी दुनिया के लिए खतरनाक बीमारी बनती जा रही है. डायबिटीज के कारण किडनी, लिवर, हार्ट और आंखों से संबंधित बीमारियों का जोखिम बढ़ जाता है. इसलिए पूरी दुनिया इससे परेशान है. विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के मुताबिक विश्व में 42.2 करोड़ से ज्यादा लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं. इसके साथ ही करीब 15 लाख लोगों की मौत हर साल प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से डायबिटीज के कारण होती है. पर इससे बड़ी चिंता की बात यह है कि भारत में सबसे ज्यादा करीब 8 करोड़ लोग डायबिटीज से पीड़ित है. आंकड़ों के मुताबिक भारत में 2045 तक 13.5 करोड़ लोग डायबेटिक होंगे. इसलिए भारत को डायबेटिक कैपिटल ऑफ वर्ल्ड कहा जाने लगा. डायबिटीज में सबसे ज्यादा उन मरीजों को परेशानी होती है जिन्हें शादियों में दावत के लिए जाना होता है. मीठा नहीं खाने के कारण अधिकांश डायबिटीज पीड़ित लोग शादी में जाते ही नहीं लेकिन अगर कुछ बातों का ख्याल रखा जाए तो शुगर को अच्छे से कंट्रोल किया जा सकता है.

सेंटर ऑफ डायबिटीज, थाइरॉइड, ओबेसिटी एण्‍ड एंडोक्राइनोलॉजी, दिल्‍ली के सीनियर डायरेक्‍टर डॉ. अशोक झिंगान का कहना है कि शादी में जाने से पहले अगर ब्लड शुगर स्पाइक पर थोड़ा ध्यान दे दिया जाए तो इसे आसानी से मैनेज किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि आजकल ब्लड शुगर को मापने के लिए सीजीएम डिवाइस (CGM device) आ गई है जो पल-पल शुगर लेवल को बता सकती है. इससे अचानक ब्लड शुगर में आए उतार-चढ़ाव को मैनेज किया जा सकता है.

इसे भी पढ़ें-पेट में मच रहा है गैस का बवंडर, गैस्ट्रो डॉक्टर श्रीहरि से जान लीजिए भगाने के अचूक उपाय, जिंदगी भर आएगा काम

शादी में जाने के लिए इस तरह करें शुगर को मैनेज

1. एक्‍शन प्‍लान बनाएं: अगर आपको शादी में जाना है तो इसके लिए एक एक्शन प्लान बनाएं. ब्लड शुगर को मॉनिटर करें और अपने डॉक्टरों से सलाह लें. इमरजेंसी के लिये एक्‍शन प्‍लान भी तैयार रखें. जरूरी दवाओं और पर्चे अपने साथ रखें.

2. एक्सरसाइज और योगा- जिस दिन आपको शादी में जाना है, उस दिन की शुरुआत आप एक्सरसाइज और योग से करें. इससे ब्‍लड शुगर लेवल कम हो सकता है. शादी में जाने से पहले कुछ बादाम खा सकते हैं. साथ पहले से कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें न खाएं. शादी में जाने से पहले हल्का नाश्ता करें.

3.शादी में क्या खाएं : शादी में खाते समय अपनी आधी प्‍लेट को सलाद और हरी स‍ब्‍जी से भर लें. एक चौथाई थाली में अनाज और स्‍टार्च रखें. तली हुई चीज के बजाए बेक्‍ड, रोस्‍टेड या स्टिर-फ्राइड चीजें लें.

4.सीमा में रहकर मिठाई लें- अगर आप मिठाई या केक खाना चाहते हैं, तो थोड़ी मात्रा में ले सकते हैं. आप चाहें तो सीमित मात्रा में अल्‍कोहल भी ले सकते हैं. लेकिन इसके बाद खूब पानी पीएं. इससे अच्‍छी तरह से हाइड्रेटेड रह सकते हैं.

5. खाने के बाद वॉक-शादी में खाना तो खा लिया है लेकिन अब भी मेहनत करने की बारी है. इसके लिए वॉक जरूर करें. इससे शुगर का पाचन सही से होगा. शारीरिक गतिविधियों को पूरा करने के लिए आप डांस फ्लोर पर जाकर थिरका भी सकते हैं.

6. शुगर मॉनिटर करते रहें-शादी के दौरान शुगर को मॉनिटर करते रहे. अगर शुगर लेवल लीमिट से ज्यादा हो गया तो तुरंत डॉक्टरों की बताई दवाई लें.

इसे भी पढ़ें-पेट में हो रहा है गैस का विस्फोट? गंगाराम के डॉक्टर से जानें अचूक उपाय, जिंदगी भर आएगा काम

इसे भी पढ़ें- 5 चीजें यूरिक एसिड स्पाइक का चढ़ा देती हैं पारा, किडनी का भी हो जाता है बुरा हाल, बनाती हैं गंदगियां

Tags: Diabetes, Health, Health tips, Lifestyle