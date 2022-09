जरूरत से ज्यादा मीठा खाने के बाद जरूरी करें ये काम, नहीं रहेगा बीमारियों का खतरा

हाइलाइट्स मीठे का ज्यादा सेवन करना नुकसानदायक हो सकता है. अगर आप शुगर डिटॉक्स करेंगे तो हेल्थ ठीक रहती है.

Detoxification After Too Much Sweets: त्योहारों का सीजन हो, और मिठाई का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है. हमारे देश में चाहे छोटी से छोटी ख़ुशी ही क्यों ना हो, उन खुशियों को जाहिर करने के लिए मिठाई सबसे ज्यादा खाई और खिलाई जाती है. त्योहार भले ही खत्म हो जाएं, लेकिन उनके खत्म होने के बाद भी मिठाई खाने का सिलसिला लगातार चलता रहता है. मीठा खाना और खिलाना एक दूसरे के प्रति प्रेम को तो दर्शाता है, लेकिन इससे हमारी डाइट पूरी तरह से तहस-नहस हो जाती है. ऐसे में जरूरत से ज्यादा मीठा खाने के बाद शरीर को डिटॉक्स करने की जरूरत होती है, ताकि इससे होने वाले नुकसानों से खुद को बचाया जा सके. ये कैसे करना है चलिए जान लेते हैं.

मीठे के बाद क्यों डिटॉक्स जरूरी?

बुलेट प्रूफ डॉट कॉम के मुताबिक जरूरत से ज्यादा मीठा खाने से शरीर में कैलोरी का लेवल आउट ऑफ़ कंट्रोल हो सकता है. जिससे डायबिटीज, कोलेस्ट्रोल, दिल की बिमारी और मोटापे जैसी समस्या हो सकती है. अगर लिमिट में मीठे का सेवन किया जाए तो इन सब बिमारियों से खुद को बचाया जा सकता है. आप हफ्ते के छह दिन पहरेज करके सातवें दिन चीट डे मना सकते हैं.

कैसे करें डिटॉक्स?

– जरूरत से ज्यादा मीठा खाना खा लिया तो शरीर को डिटॉक्स करने के लिए गुनगुने पानी के साथ नींबू का सेवन कर सकते हैं. इससे शरीर के विषैले पदार्थों को बाहर निकालने में मदद मिलती है.

– त्योहारों या अन्य मौकों पर मीठा ज्यादा खा लिया है तो अदरक और काली मिर्च की चाय का सेवन किया जा सकता है. इससे शरीर को डिटॉक्स करने में मदद मिल सकती है.

– अपने खाने में खीर, सलाद, गाजर, स्प्राउट्स, हरी सब्जियां जैसी फाइबर से भरपूर चीजों को शामिल करें. नियमित रूप ये इन सभी चीजों का सेवन करने से शरीर को डिटॉक्स करने में मदद मिल सकती है.

– शरीर को डिटॉक्स करने के लिए दिनभर में कम से 7 से 8 ग्लास पानी पियें. इससे एनर्जी भी मिलेगी और शरीर हाइड्रेट भी रहेगा.

– जरूरत से ज्यादा मीठा खाने के बाद शरीर को डिटॉक्स करने के लिए आंवला, संतरा और चुकन्दर का जूस पियें. ये फायदेमंद हो सकता है.

यह तरीका भी आजमाएं

जरूरत से ज्यादा मीठा खाने के बाद उसे डिटॉक्स करना काफी मुश्किल भरा हो सकता है. आप मीठा खाने के शौकीन हैं तो अपने मीठे को धीरे-धीरे करके डाइट में कम करते रहें. अपने आहार में मीठे में बदले, जामुन, सेब, अंगूर जैसे फलों को शामिल करें. यए फल शरीर को डिटॉक्स भी करेंगे आयर फायदेमंद भी रहेंगे.

