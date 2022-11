हाइलाइट्स दाल को कभी भी दूध से बने उत्पादों के साथ मिलाकर ना खाएं. दाल को इस्‍तेमाल से पहले अच्छी तरह से साफ करना ज़रूरी है.

How To Digest Dal Or Pulses Easily: बेहतर सेहत के लिए ज़रूरी है कि हम अपने डाइट में अधिक से अधिक प्रोटीन, आयरन, विटामिन और मिनरल्‍स आदि को शामिल करें. ऐसे में दाल एक ऐसी चीज़ है, जो आपके शरीर में इनकी आसानी से आपूर्ति कर सकता है. खासतौर पर अगर आप शाकाहारी हैं तो दाल आपके डाइट का एक अभिन्‍न अंग होना ज़रूरी है. कई लोगों की समस्‍या होती है कि वे दाल को पचा नहीं पाते हैं. कई लोगों को दाल खाने के बाद पेट में गैस, भारीपन या पेट संबंधित अन्‍य तरह की समस्‍याएं होने लगती हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर दाल हर किसी के लिए सुपाच्‍य क्‍यों नहीं होता? आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉ. वरालक्ष्मी यनामंद्र ने अपने इंस्‍टाग्राम पर इससे जुड़ी कुछ जानकारियां शेयर की हैं, जिसमें उन्‍होंने बताया कि आप बहुत ही सिंपल तरीके से दाल को पचने योग्य बना सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे.

दाल को डाइजेस्‍ट करने के उपाय

दाल को भिगोना ज़रूरी

जब आप दाल बनाएं तो उससे पहले इसे 4 से 6 घंटे तक पानी में भिगोकर रख दें. ऐसा करने से दाल को रिहाइड्रेट करने में मदद मिलती है, जिससे आप दाल को आसानी से पचा सकते हैं.

खट्टी चीज़ों के साथ ना पकाएं

आपको बता दें कि अगर आप दाल को पकाते समय उसमें नींबू आदि खट्टी चीजों को डाल देंगे तो ये दाल का अच्‍छी तरह से पकने से रोकेगा, इसलिए कभी भी दाल को पकाने के बाद उसमें नींबू या इमली आदि डालें. इससे ये पचने में दिक्‍कत नहीं करेगा.

अंत में डालें नमक

दाल को पकाते समय नमक न डालें. अक्‍सर लोग दालों को जल्दी पकाने के लिए उनमें नमक डालते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि आप उसे पकाने के बाद नमक डालें.

फूड कॉम्‍बीनेशन सही रखें

दाल को कभी भी दूध से बने उत्पादों के साथ मिलाकर ना खाएं. इसके अलावा, इसे हमेशा हींग, तेज पत्ता, अजवाइन जैसी मसालों के साथ पकाएं. इसमें घी और तिल के तेल जैसे फैट का इस्‍तेमाल करें.

बेहतर तरीके से धोना ज़रूरी

डिब्बाबंद या पैकेट वाले दाल को इस्‍तेमाल से पहले अच्छी तरह से साफ करना ज़रूरी है. जब दाल पक जाए तो ऊपर जमा झागदार परत को ज़रूर हटा दें. इन बातों का ध्‍यान में रखकर आप दाल को आसानी से खा सकते हैं और अपने डायजेशन को भी हेल्दी रख सकते हैं.

