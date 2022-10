Tips For Depression: बच्चे से लेकर वयस्क तक, सभी के लिए घातक है डिप्रेशन, बचाव के लिए फॉलो करें ये 5 टिप्स

How to With Depression: अवसाद यानी डिप्रेशन आज के समय में एक आम समस्या बन गई है. छोटे बच्चे से लेकर वयस्क तक इससे प्रभावित होते हुए दिख रहे हैं. बदलते सामाजिक माहौल और काम के बोझ के चलते अक्सर लोग अवसाद के पंजे में फंस जाते हैं, लेकिन वे इसके शुरुआती लक्षणों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं. डिप्रेशन एक ऐसी मानसिक अवस्था है जो लोगों के दिमाग पर नेगेटिव असर डालता है. इससे लोगों में नकारात्मक भावना व्याप्त होने लगती है.

हम सभी लोग जीवन में कभी न कभी अवसाद से ग्रसित होते हैं. अगर यह कुछ दिनों का है तो एक सामान्य बात है लेकिन अगर अवसाद महीनों तक चले तो यह आपके मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों के लिए ही हानिकारक है. अवसाद से ग्रसित मनुष्य की पूरी दिनचर्या इससे प्रभावित हो जाती है. वेरीवेलमाइंड के अनुसार कुछ ऐसे तरीके जिनको अपनाकर हम डिप्रेशन से डील कर सकते हैं. आइए जानते है किआखिर वो कौन से टिप्स हैं…

सपोर्ट नेटवर्क तैयार करें (Build a Support Network)

डिप्रेशन से ग्रसित मनुष्य के लिए जरूर है कि वह अपना एक सपोर्ट नेटवर्क तैयार करें. कुछ लोग के लिए इसका मतलब दोस्तों या परिवार के साथ मजबूत संबंध बनाना हो सकता है. जब आप लोगों के साथ लंबा वक्त बिताते हैं तो यह आपको अवसाद से बाहर निकलने में सहायता करता है. आपको ज्यादा से ज्यादा समय लोगों के साथ बिताना चाहिए.

अपना तनाव कम करें (Reduce Your Stress)

तनाव अवसाद के लिए सबसे खतरनाक है. तनाव हमेशा ही अवसाद को बढ़ाने का काम करता है. जब आप तनाव में होते हैं, तो आपका शरीर कोर्टिसोल नामक हार्मोन का अधिक उत्पादन करता है. थोड़े समय के लिए यह एक अच्छी बात हो सकती है क्योंकि जब आप तनाव की अवस्था में पहुंचते हैं तो यह विपरीत चीजों से निपटने के लिए तैयार होने में आपकी सहायता करता है. हालांकि, लंबे समय में, यह आपके लिए कई समस्याएं पैदा कर सकता है, जिसमें अवसाद भी शामिल है.

Uric Acid Remedies: यूरिक एसिड से हैं परेशान? करेले का जूस ज्वाइंट पेन से देगा बड़ी राहत, ऐसे करें इस्तेमाल

अपनी नींद में सुधार करें (Improve Your Sleep Hygiene)

अच्छी और पर्याप्त नींद हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है. जब आप रात में पूरी तरह से नींद लेते हैं तो इससे आप पूरे दिन रिफ्रेश फील करते हैं और आपको काम करने की एनर्जी भी मिलती है. नींद न पूरी होने का असर हमारे दिमाग पर पड़ता है और इससे पूरा दिन प्रभावित होता है. किसी भी काम में मन नहीं लगता और किसी भी तरह की थोड़ी सी परेशानी होने पर मन चिड़चिड़ा हो जाता है. 2014 के एक अध्ययन में पाया गया कि प्रमुख अवसादग्रस्तता विकार वाले 80% लोग नींद की गड़बड़ी का अनुभव करते हैं.

खाने की आदत में सुधार करें (Improve Your Eating Habits)

हमारे आहार और मानसिक स्वास्थ्य के बीच एक गहरा संबंध है. भले ही हमें यह दिखाई नहीं देता लेकिन हम जो भी खाते हैं उसका दिमाग और मन पर बहुत असर पड़ता है. ऐसे कई अध्ययन हुए है जिसमें यह बताया गया है कि अगर हम अपने पोषण में सुधार करते हैं तो यह हमारे मानसिक बीमारियों को रोक सकता है और इलाज कर सकता है.

नकारात्मक विचारों को रोके (Learn How to Stop Negative Thoughts)

हमारे दिमाग पर जिसका सबसे ज्यादा असर पड़ता है वह है हमारे विचार. हम किस प्रकार की बातें सोचते हैं, उसी के अनुसार हमारा दिमाग रिएक्ट करता है. अवसाद नकारात्मक विचारों को बढ़ावा देता है इसलिए जरूरी है कि ऐसे तरीके अपनाएं जिससे नकारात्मक विचारों को आपके दिमाग में जगह न मिले. डिप्रेशन हमे सिर्फ बुरा ही महसूस नहीं कराता बल्कि यह नकारात्मक विचारों का सबसे बड़ा कारण भी बनता है. कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी से आप नकारात्म सोच के सामान्य पैटर्न को बदलने का काम करती है.

Tags: Health, Lifestyle