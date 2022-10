क्या आपके पैर हैं ज्यादा पतले और कमजोर? आज ही शुरू कर दें ये काम

हाइलाइट्स अपनी डाइट में अधिक से अधिक डेयरी प्रोडक्‍ट को शामिल करें. लेग प्रेस, काल्‍फ राइज, स्‍क्‍वैट आदि एक्‍सरसाइज करना फायदेमंद है.

How To Gain Weight In Legs: कई लोगों की समस्‍या होती है कि वे अपने अपर बॉडी पर तो मसल्‍स बना लेते हैं लेकिन उनके पैर पतले दुबले ही लगते हैं. जिससे ना उनके शरीर का नीचला हिस्सा ना केवल कमजोर लगता है, बल्कि पूरे फिगर का लुक भी खराब लगता है. हेल्‍थलाइन के मुताबिक, ऐसे में जिन लोगों के पैर पतले हैं, वे अपने एक्‍सरसाइज, खानपान और लाइफस्‍टाइल में कुछ बदलाव लाकर इन्‍हें मजबूत और मोटा बना सकते हैं. तो आइए जानते हैं कि आखिर पतले पैरों को मजबूत दिखाने के लिए क्‍या किया जा सकता है.

इस तरह बनाएं पतले पैरों को मजबूत

रेगुलर एक्सरसाइज में बदलाव

आप अपने एक्‍सरसाइज रुटीन में एरोबिक्‍स और कार्डियो एक्‍सरसाइज करेंगे तो इससे आपके पैर पतले ही होंगे. ऐसे में आप लेग प्रेस, काल्‍फ राइज, स्‍क्‍वैट आदि वर्कआउट करें. इससे पैर के मसल्‍स बढ़ेंगे.

डेयरी प्रोडक्ट्स

पैरों पर मसल्‍स बनाने के लिए जहां तक हो सके अपने डाइट में डेयरी प्रोडक्‍ट को शामिल करें. डेयरी प्रोडक्ट्स में प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी और अन्य पोषक तत्व होते हैं जो मसल्‍स के निर्माण के लिए काफी जरूरी होता है. इसके लिए आप दूध, दही, पनीर, घी को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें.

मीट का सेवन

आप पैरों के मसल्‍स को स्‍ट्रॉन्‍ग करने के लिए नॉनवेज का सेवन करें. इसके लिए आप रोज अंडा, चिकन ब्रेस्‍ट, तिलापिया आदि को शामिल करें. ये मसल्‍स बिल्‍ड करने के लिए फायदेमंद होते हैं. अगर आप वेजिटरियन हैं तो सोया, मशरूम, दाल आदि खाएं.

नट्स और सीड्स

नट्स और सीड्स में विटामिन्स, मिनरल्स, फैट आदि भरपूर पाए जाते हैं जिनमें पर्याप्त मात्रा में कैलोरी और फैट मिल सकता है. यह पैरों के मसल्‍स को बढ़ाने में मदद करता है.

लाइफ स्‍टाइल में लाएं बदलाव

रोज रात में 7 से 9 घंटे की नींद लें. यह जरूरी है कि आप एक ही समय में रोज सोने जाएं. इसके अलावा अल्‍कोहल, सिगरेट से दूर रहें. तनाव को दूर रखने के लिए मेडिटेशन करें और रेग्‍युलर बेसिस पर इस पूरी बातों को फॉलो करें.

अनाज

अनाज में बेहतर होगा अगर आप होल ग्रेन का इस्‍तेमाल करें और ओटमील्‍स, गेहूं आदि को डाइट में शामिल करें.

फल का सेवन

आप अपने डाइट में केला, अंगूर, खरबूज, बेरीज को शामिल करें.

स्‍टार्च वाली सब्जियां

आप आलू, लिमा बीन्‍स आदि जिनमें काफी स्‍टार्च होता है उसका सेवन करें. यह

सब्जियां खाएं

इसके अलावा आप पालक, मशरूम, जुकिनी, खीरा जैसी सब्जियों का सेवन कर सकते हैं.

