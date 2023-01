एक ही रात में गले की खराश और दर्द की टेंशन से मिलेगी मुक्ति, बस शहद में ये चीज मिलाकर खाएं

हाइलाइट्स शहद गले की खराश में ठीक वैसे ही काम करता है जैसे कफसीरप में मौजूद डेक्स्ट्रोमेथोरफान की तरह काम करता है. गर्म नमक और पानी गले की खराश में बहुत राहत दिलाता है.

How to get rid of a sore throat overnight: सर्दी के मौसम में गले में खराश, गले में दर्द और गले की जलन बहुत परेशान करती है. गले में खराश और दर्द की वजह से खाने का एक बाइट भी निगलना मुश्किल हो जाता है. गले में खराश का सबसे आम कारण वायरल संक्रमण है. हालांकि गले में खराश के लिए बैक्टीरिया और कुछ अन्य कारण भी जिम्मेदार हो सकते हैं. सर्दी, फ्लू की वजह से भी परेशानी बढ़ जाती है. कई बार गले में खराश एलर्जी की वजह से भी होती है. वजह चाहे जो भी हो लेकिन घरेलू नुस्खे से भी रातो-रात गले की खराश से मुक्ति दिलाई जा सकती है. गले की खराश में शहद, हल्दी, नमक पानी जैसे घरेलू नुस्खे रामबाण साबित हो सकते हैं. बस इसके लिए सही मात्रा और सही चीजों का समावेश जरूरी है.

इसे भी पढ़ें-वजन कम करने के नाम पर सिर्फ एक ही तरह की डाइट से रहे सावधान, नुकसान पहुंचा सकता है यह

गले की खराश दूर भगाने के लिए घरेलू नुस्खा



शहद–हेल्थलाइन की खबर के मुताबिक शहद को चाय के साथ मिलाकर पीने से गले की खराश से तुरंत आराम मिलती है. यह गले के दर्द से राहत दिलाता है. 2021 के एक अध्ययन के मुताबिक शहद गले के दर्द में या गले की खराश में ठीक वैसे ही काम करता है जैसे कफसीरप में मौजूद डेक्स्ट्रोमेथोरफान (dextromethorphan) की तरह काम करता है. एक अन्य अध्ययन में एक्यूट अपर रिस्पेरटरी ट्रैक्ट इंफेक्शन में शहद के असर का विश्लेषण किया गया. शोधकर्ताओं ने पाया कि शहद अन्य घरेलू नुस्खों की तुलना में गले की खराश में सबसे ज्यादा काम करता है. शहद में एंटीबायोटिक और एंटीहिस्टामिन दोनों तरह का काम करता है. इसके साथ ही शहद में तुलसी मिला देने से भी यह गले की खराश में बहुत काम करता है.

नमक-पानी से गार्लिन-गले की खराश के लिए नमक और पानी से गरारा करने के बारे अधिकांश लोगों को पता है.अध्ययन में भी पाया गया कि गर्म नमक और पानी गले की खराश में बहुत राहत दिलाता है. गर्म नमक और पानी गले में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया को खत्म कर देता है. इसके लिए एक गिलास पानी में आधा चम्मच नमक डालकर इसे गर्म करना होता है. इसके बाद इससे गरारा करना होता.

अदरक का करें सेवन- अदरक को नैचुरल एंटी एंटी -हिस्टामीन माना जाता है. आप अदरक को कद्दूस करके इसमें शहद मिलाकर खाएं आपको गले की खराश से निजात मिलेगी.

Tags: Health, Health tips, Lifestyle