How To Get Rid Of Back Acne: कई लोग यह समझते हैं कि पिंपल्‍स और एक्‍ने चेहरे पर ही निकलते हैं. लेकिन आपको बता दें कि यह शरीर के किसी भी हिस्‍से पर हो सकता है. खासतौर पर लोगों को पीठ पर दानें होने की समस्‍या काफी परेशान कर देती है. हेल्‍थलाइन के मुताबिक, पीठ पर होने वाले एक्‍ने के कई कारण होते हैं. दरअसल हमारा बॉडी सीबम नामक ऑयल प्रोड्यूस करता है. ये हेयर फॉलिक्‍स ग्‍लैंड से कनेक्‍टेड होता है. यह स्किन और बाल को नरिश करने का काम करता है. लेकिन जब स्किन पर एक्‍स्‍ट्रा सीबम और डेड स्किन इकट्ठा होने लगते हैं तो ये पिंपल्‍स और एक्‍ने का रूप ले लेते हैं.

पीठ पर एक्‍ने होने की वजह

जेनेटिक कारण

कई बार फैमिली हिस्‍ट्री की वजह से या जेनेटिक कारणों से पीठ पर एक्‍ने की समस्‍या शुरू हो जाती है.

मेडिकेशन

कुछ दवाओं के रिएक्‍शन के तौर पर भी पीठ में एक्‍ने होने की संभावना बढ़ जाती है.

हार्मोन्‍स

हार्मोनल बदलाव की वजह से भी कई लोगों में बैकएक्‍ने होने लगते हैं. मसलन, टीनएज या प्रेग्‍नेंसी के समय.

पसीना

अधिक पसीना निकलने खासतौर पर अगर आपने तंग कपड़े पहने हों तो भी पीठ पर ऐसे दाने हो सकते हैं.

तनाव

हालांकि तनाव का बैकएक्‍ने पर डायरेक्‍ट असर नहीं होता लेकिन कहीं ना कहीं इसका असर जरूर पड़ता है.

इस तरह करें ठीक

वर्कआउट के बाद नहाएं

अगर आप वर्कआउट करते हैं तो इसके बाद नहाएं जरूर. अगर पसीना अधिक देर तक स्किन पर रहेगा तो इससे बैकएक्‍ने हो सकते हैं.

एक्‍सफोलिएट

स्किन को समय समय पर एक्‍सफोलिएट करना जरूरी है. इससे स्किन के डेड स्किन हटते हैं और पोर्स ब्‍लॉक नहीं होते.

ढीले कपड़े पहनें

अगर आप तंग कपड़े पहनेंगे तो हवा के संपर्क में स्किन नहीं आ सकेगा. इस वजह से स्किन पर पिंपल्‍स और एक्‍ने होंगे.

टी ट्री ऑयल का इस्‍तेमाल

स्किन पर बैक्‍टीरिया को दूर करने के लिए आप टी ट्री ऑयल का इस्‍तेमाल कर सकते हैं.

लंबे बाल को रखें साफ

अगर आपके बाल लंबे हैं और इन्‍हें खुला रखते हैं तो आप इन्‍हें साफ करते रहें. गंदे बाल से भी पीठ पर एक्‍ने हो सकता है.

