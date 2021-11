Health News: अगर कब्ज़ से हों परेशान तो इन घरेलू तरीकों से पायें इससे निजात

Tips to Get Rid of Constipation: आज के दौर के लाइफ स्टाइल में कब्ज़ (Constipation) की दिक्कत जितनी आम है उतनी ही ज्यादा परेशान भी करती है. इस दिक्कत की वजह से पेट अच्छी तरह से साफ़ नहीं हो पाता है और दिन भर गैस, एसिडिटी, पेट में भारीपन, सिरदर्द और अपच जैसी परेशानी साथ बनी रहती है. कई बार लोग इस दिक्कत से निजात पाने के लिए तरह-तरह के चूर्ण (Powder) और दवाओं की मदद लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनको इस दिक्कत से छुटकारा नहीं मिल पाता है. आज हम आपको कब्ज़ से निजात पाने के कुछ घरेलू तरीके बता रहे हैं. जिसको अपना कर आप आसानी के साथ कब्ज़ की दिक्कत से छुटकारा पा सकते हैं. खास बात ये है कि इनके कोई साइड इफेक्ट्स (Side effects) भी नहीं हैं. आइये जानते हैं इसके बारे में.

पपीता

कब्ज़ की दिक्कत को दूर करने में पपीता काफी अच्छा रोल निभाता है. इसके लिए आप एक कप पपीता और एक कप डेरी फ्री कोकोनट योगर्ट को मिक्सी में डालकर शेक बना लें और रोज़ाना इसका सेवन करें. ये आंतों के लिए ल्यूब्रिकेंट की तरह से काम करता है और पेट को साफ करने में मदद करता है. अगर आप योगर्ट का इस्तेमाल न करना चाहें तो केवल पपीते का सेवन भी कर सकते हैं.

अलसी के बीज

कब्ज़ से निजात पाने के लिए आप अलसी के बीजों की मदद ले सकते हैं. सबसे पहले आप अलसी के बीजों को मिक्सी में डाल कर पाउडर बना लें. फिर तकरीबन बीस ग्राम पाउडर को एक ग्लास पानी में डालकर तीन-चार घंटे के लिए रख दें, फिर इस पानी को छानकर पी लें. अलसी में सॉल्युबल फाइबर पाया जाता है, जो आंतों को साफ करता है और कब्ज़ की दिक्कत दूर करता है.

त्रिफला

कब्ज़ से राहत पाने के लिए आप त्रिफला चूर्ण का सेवन कर सकते हैं. इसके लिए आप रोज़ाना सोने से पहले एक चम्मच त्रिफला चूर्ण का सेवन एक ग्लास गुनगुने पानी के साथ करें. त्रिफला पेट को साफ करता है और पेट फूलने और अपच जैसी दिक्कत से निजात दिलाता है.

अंजीर

रोज़ाना सोने से पहले तीन-चार सूखे अंजीर का सेवन करने से भी कब्ज़ की दिक्कत दूर होती है. अगर आप चाहें तो सूखे अंजीर को रात भर के लिए पानी में भिगो कर रख दें और सुबह खाली पेट अंजीर और इस पानी का सेवन करें. अंजीर में मौजूद फाइबर मल निकासी की प्रक्रिया को आसान बनाता है और पेट को साफ़ करने में मदद करता है.

शहद-नींबू

कब्ज़ को दूर कर पेट को अच्छी तरह से साफ़ करने में शहद और नींबू भी काफी सहायता करते हैं. इसके लिए आप एक ग्लास गुनगुने पानी में एक चम्मच शहद और आधा नींबू का रस मिलाकर घूंट-घूंट करके इसका सेवन करें. इसके बाद दस-पंद्रह मिनट के लिए खुली जगह पर वॉक करें. इससे कब्ज़ की दिक्कत दूर होती है और पेट साफ होता है. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

