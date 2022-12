यात्रा करने के समय कब्ज से रहते हैं परेशान तो अपनाएं ये 6 टिप्स

हाइलाइट्स सफर के दौरान कई लोगों को पेट से जुड़ी परेशानी हो जाती है. कुछ लोग सफर के दौरान कब्ज और पेट फूलने से हलकान होते हैं. कुछ टिप्स को अपनाकर ट्रैवलिंग में पेट की समस्या से दूर रहा जा सकता है.

How To Get Rid of Constipation- ट्रैवलिंग मतलब फुल मौज-मस्ती और सकून भरा वेकेशन. ऐसे में अगर ट्रैवल करते वक्त पेट से जुड़ी कोई समस्या हो जाए तो सारे सफर का मजा किरकिरा हो जाता है. ट्रैवलिंग से जुड़ी एक आम और बड़ी समस्या है कब्ज और पेट फूलना. सफर के दौरान लंबे समय तक बैठे रहने, फिजिकल एक्टिविटी की कमी और सही डाइट ना लेने की वजह से यात्रा के दौरान लोगों को कब्ज की परेशानी होती है. इसे आम भाषा में कहीं ट्रैवल कॉन्स्टिपेशन तो कहीं वेकेशन इंड्यूस कॉन्स्टिपेशन कहा जाता है. यात्रा करने वाले अधिकतर लोग इसकी शिकायत करते हैं. ऐसे में अगर आपको या आपके घर में किसी को ट्रैवल कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है तो इस बार यात्रा पर जाने से पहले ही इसका इंतजाम कर लें. हम आपके साथ वो टिप्स साझा कर रहे हैं जिनकी बदौलत सफर के दौरान ट्रेवल कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत दूर हो जाएगी.

दही का सेवन करें

अगर रास्ते में पेट फूलने की परेशानी होती है और पेट टाइट रहता है तो दही खाएं. इसमे मौजूद प्री-बायोटिक पेट के लिए अच्छा है. अगर दही के साथ ईसबगोल की भूसी की एक फंकी लेंगे तो कब्ज भी दूर हो जाएगा और पेट साफ हो जाएगा.

त्रिफला चूर्ण साथ रखें

बाजार में कब्ज के लिए त्रिफला का चूर्ण मिल जाता है. रात में सोने से पहले एक चम्मच त्रिफला को गर्म पानी के साथ फंकी ले लें. इससे पेट साफ होने में दिक्कत भी नहीं आएगा और पेट फूलने की समस्या से भी छुटकारा मिलेगा.

पानी पीते रहें

सफर करते समय पानी से दोस्ती कर लें. अगर मौसम ठंडा है तो गर्म पानी पीते रहे और मौसम गर्म है तो भी नॉर्मल पानी खूब पिए. हल्का गर्म पानी कब्ज का दुश्मन है इसलिए शरीर को हाइड्रेट रखना जरूरी है और यह पेट भी साफ रखता है . पेट साफ रहेगा तो आप सफर का मजा ले पाएंगे.

शहद का सेवन करते रहें

अगर सफर पर निकल रहे हैं तो शुद्ध शहद की शीशी साथ रख लें. सफर के दौरान या कहीं बाहर रात को सोने से पहले एक चम्मच शहद को गर्म पानी में मिलाकर पी लें. इससे समय पर पेट साफ होगा और ब्लोटिंग भी नहीं होगी.

ज्यादा चाय या कॉफी ना पिएं

अक्सर लोग सफर के दौरान थोड़ी-थोड़ी देर में चाय काफी पीते रहते हैं. यह ना केवल ब्लोटिंग का कारण बनता है, बल्कि इससे बदहजमी भी होने लगती है. ऐसे में सफर के दौरान ज्यादा चाय या कॉफी ना पिएं. अगर मन है तो दिन में दो बार ग्रीन टी में शहद मिलाकर पी सकते हैं, जो पेट के लिए अच्छा है.

