हाइलाइट्स उमस या गर्मी के दिनों में अंडरआर्म्स और इंटीमेट एरिया में एंटी-फंगल पाउडर का इस्तेमाल करें. एसेंशियल ऑयल आपको तरोताजा रखेगा और इससे बदन से अच्छी खूशबू आएगी.

What is The Fastest Way to Stop Sweating: तेज गर्मी आते ही पसीने से तर-बतर होना आम बात है लेकिन जब तेज उमस का मौसम आता है तो पसीना बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. कुछ लोगों को उमस में बहुत ज्यादा पसीना आता है. ज्यादा पसीने के कारण स्किन में रैशज पड़ने लगते हैं. इसके साथ ही रेडनेस और बदबू की समस्या भी हो जाती है. जब कहीं बाहर जाते हैं, तब पसीना पूरे कपड़े को खराब करने लगता है. इससे मन खींझने लगता है. पसीने का सबसे ज्यादा शिकार अंडरआर्म्स होता है और यहां से पानी निकल कर शरीर के नीचे पहुंचने लगता है जिसके कारण स्कैल्प ऑयली हो जाता है. पसीने से तर बतर होने के बाद शरीर का अधिकांश भाग गीला हो जाता है, इससे फंगल इंफेक्शन का खतरा बढ़ जाता है. इससे स्किन में कील-मुंहासे सहित कई परेशानियां हो जाती है. इन सारी परेशानियों से बचना चाहते हैं तो यहां बताए जा रहे टिप्स को अपनाएं. शरीर का एक-एक रोम छिद्र बंद हो जाएगा और उससे पसीना नहीं निकलेगा.

उमस में पसीना से मुक्ति के टिप्स

1. एंटीबैक्टीरियल साबुन-इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक उमस के मौसम में खूशबूदार साबुन के बजाय एंटीबैक्टीरियल साबुन का इस्तेमाल करें. इससे बॉडी का हाइजीन मैंटेन रहेगा और जर्म के कारण बन रहे बैक्टीरिया का खात्मा होगा.

2. फैब्रिक कपड़े-उमस भरे दिनों में टाइट सिंथेटिक कपड़ा न पहनें. इससे स्किन में सांसें सही से नहीं आएगी. इसलिए फैब्रिक या सूती कपड़े का इस्तेमाल करें जिससे स्किन का बाहर से संपर्क बना रहे और वहां तक हवा और रोशनी पहुंच सके. उमस भरे दिनों में टॉवल और कपड़े शेयर न करें.

3. एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल करें-नहाते समय लैवेंडर एसेंशियल ऑयल की 2-3 बूंदें पानी में डाल दें. एसेंशियल ऑयल आपको तरोताजा रखेगा और इससे बदन से अच्छी खूशबू आएगी. एसेंशियल ऑयल पसीने और शरीर की गंध दोनों को कंट्रोल करता है. आप पेपरमिंट ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि यह न सिर्फ पसीने से छुटकारा दिलाता है, बल्कि बालों को मुलायम भी रखता है.

4. टेलकम पाउडर-उमस या गर्मी के दिनों में अंडरआर्म्स और इंटीमेट एरिया में एंटी-फंगल पाउडर का इस्तेमाल करें. उमस भरे दिनों में एंटीपर्सपाइरेंट का यूज करें. अंडरआर्म्स से दुर्गंध हटाने के लिए एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करें. इसे आप अंडरआर्म्स में मसाज कर सकते हैं.

5. स्पाइसी फूड-उमस भरे मौसम में आप स्पाइसी फूड का इस्तेमाल न करें. इससे पसीना ज्यादा आएगा. हेल्दी फूड का सेवन ज्यादा करें. कॉफी, चाय का ज्यादा सेवन न करें. सलाद, हरी सब्जियां ज्यादा खाएं.

6. हाइड्रेड रहें-पसीना रोकने का यह मतलब नहीं कि आप पानी ही न पीएं. लगातार पानी पीकर बॉडी का हाइड्रेट रखें.

इसे भी पढ़ें-रोजाना 6 किलोमीटर वॉक करने पर कितनी कैलोरी होगी बर्न, तेजी से Weight Loss के लिए कितना चलना है जरूरी, जानें सब कुछ

इसे भी पढ़ें-जंक फूड से होश उड़ा देने वाली बीमारी का खतरा, रिसर्च में सामने आई चौंकाने वाली बात, दूरी बना लें तो अच्छा

Tags: Health, Health tips, Lifestyle