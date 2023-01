चश्मा यूज करने से नाक और आंख के नीचे पड़ गए हैं निशान, इन नेचुरल तरीकों को अपनाएं, जल्द दिखेगा फर्क

Natural Ways To Get Rid Of Spectacle Marks: आज के समय में टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल का उपयोग इतना अधिक बढ़ गया है कि इसका असर अब हमारे स्वास्थ्य पर पड़ रहा है. इलेक्ट्रानिक गैजेट्स के बढ़ते यूज से पिछले कुछ वक्त में आंखों में कमजोर रोशनी की समस्या तेजी से बढ़ी है. अब तो छोटे छोटे बच्चों को भी कमजोर रोशनी के चलते चश्मा लगने लगा है. जब आंखे बहुत अधिक कमजोर हो जाती है तो डॉक्टर्स हर समय चश्मा लगाने की सलाह देते हैं लेकिन इसमें एक बड़ी समस्या यह है कि हर समय चश्मा लगाने से नाक पर दाग पड़ जाते हैं.

सिर्फ नाक ही नहीं बल्कि आंख के नीचे भी काले धब्बे पड़ने लगते हैं. अगर आप चश्मा उतारते हैं तो यह दाग चेहरे की खूबसूरती को ही नष्ट कर देते हैं. कई बार इन दाग धब्बों की वजह से आपको पार्टी फंक्शन में भी न चाहकर भी चश्मा पहनना पड़ता है तो अब आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है. विकीहाउ डॉट कॉम की खबर के अनुसार कुछ ऐसे नेचुरल तरीके हैं जिनसे आप आंख और नाक के निशान को मिटा सकते हैं…

एलोवेरा जेल: नाक और आंख के नीचे के धब्बों को दूर करने में एलोवेरा जेल आपकी मदद कर सकता है. दाग धब्बे हटाने के लिए यह पूरी तरह से एक प्राकृतिक उपाय है. आपको एलोवेरा अधिकांश घरों में मिल जाएगा. इसके जेल को आपको अपने धब्बों पर लगाना और कुछ घंटों के लिए छोड़ देना है. हर दिन अगर आप इसे अप्लाई नहीं कर सकते तो आप इसे रात में भी अजमा सकते हैं क्योंकि आप रात में चश्मा भी नहीं लगाते.

खीरा ट्राई करें: एक ताजा खीरा भी नाक और आंख से चश्मे के धब्बे हटाने में कारगर है. खीरे को मोटे स्लाइस में काटें कुछ देर उन्हें फ्रिज में ठंडा करें और फिर इन्हें बाहर निकाल लें. दाग धब्बों की जगह कुछ देर रखें. कुछ दिन ऐसा करें. इससे आपको जरूर फायदा मिलेगा.

बादाम का तेल आजमाएं: चश्मे से होने वाले दाग धब्बों में आप बादाम का तेल भी लगा सकते हैं. अगर आप इसका इस्तेमाल रात के समय में करते हैं तो ज्यादा फायदा मिलेगा.

गुलाब जल का प्रयोग करें: सिरके के साथ गुलाब जल मिलाकर मिश्रण बनाएं फिर इसे धब्बों वाली जगहों पर लगाएं. इसके इस्तेमाल से कुछ ही दिन में डार्क सर्कल्स कम होने लगेंगे और चेहरा भी चकदार बनेगा.

Weight Loss Tips: सर्दियों में कम करना चाहते हैं वजन तो इन एक्सराइज को भूलकर भी न करें

आलू का पेस्ट: आलू का इस्तेमाल सिर्फ तरह तरह की सब्जी बनाने के लिए ही नहीं किया जाता बल्कि यह डार्क सर्कल्स और चश्मे से नाक पर होने वाले धब्बों को हटाता है. एक आलू को छीलकर महीन पीस लें और फिर उसमें थोड़ा गुलाब जल मिलाएं. इस पेस्ट को चश्मे के निशान पर लगाएं और करीब 20 मिनट तक इसे लगा रहने दें. कुछ दिनों तक रोजाना लगाने से निशान पूरी तरह से मिट जाएगा.

एप्पल साइडर वीनेगर: सेब के सिरके को पानी में मिलाकर पीने से चश्मे के निशान और डार्क सर्कल्स को दूर करने में मदद मिलती है. इसे अप्लाई करने के लिए आप एक काटन का पीस लें और उसे वीनेगर में भिगोकर डार्क सर्कल्स और निशान पर अप्लाई करें. कुछ दिनों तक इसे अजमाएं आपको फर्क दिखने लगेगा.

पुदीने के साथ नींबू: नींबू का रस भी चश्में के निशान और डार्क सर्कल्स को दूर करने में मदद करता है. एक से दो नींबू का रस निचोड़ें और इसमें पुदीना मिलाएं. अब मिश्रण को निशान वाली जगह पर लगाएं और कुछ मिनट तक लगा रहने दें. करीब 15 मिनट बाद इसे हल्के गर्म पानी से धो लें. करीब एक सप्ताह का इसके इस्तेमाल से आपको डार्क सर्कल्स और निशान से छुटकारा मिल जाएगा.

Tags: Health, Lifestyle