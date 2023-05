साफ मोजे पहनने से भी पैरों से आती है बदबू? वजह जानकर हो जाएंगे हैरान, बचने का सिंपल है तरीका

हाइलाइट्स पैरों की स्किन को स्‍क्रब करना बहुत ही जरूरी है. डेड स्किन के अंदर बैक्‍टीरिया घर बना लेते हैं.

How to Get Rid of Smelly Feet: गर्मी के मौसम में अक्‍सर कई लोगों की ये समस्‍या होती है कि वे जैसे ही जूता खोलकर रूम में प्रवेश करते हैं, उनके मोजे से पसीने की बदबू पूरे कमरे में फैल जाती है और जिस वजह से लोगों के बीच उन्‍हें शर्मिंदगी भी उठानी पड़ती है. यह समस्‍या उन लोगों को भी परेशान करती है जो साफ सुथरे मोजे पहनते हैं और इसके बाद भी बदबू जाने का नाम नहीं लेती. यहां हम आपको बता रहे हैं कि आखिर पैरों से बदबू क्‍यों आती है और हम किन छोटी छोटी बातों को ध्‍यान में रखकर बदबू को दूर रख सकते हैं.

पैरों से क्‍यों आती है बदबू

हेल्‍थलाइन के मुताबिक, दरअसल पैरों में शरीर की अन्‍य जगहों की तुलना में अधिक स्‍वेट ग्‍लैंड होते हैं. इन ग्‍लैंड का काम पैरों और शरीर को दिनभर ठंडा रखना होता है और इस वजह से इनसे लगातार पसीना निकलते रहता है. ज्‍यादातर प्रेग्‍नेंट महिलाओं या टीनएजर में हार्मोनल बदलाव की वजह से ऐसा होता है, जबकि कुछ लोगों को मेडिकल कंडिशन में भी पैरों से अधिक पसीना आने की समस्‍या होती है. ऐसे में अगर हाइजीन का ख्‍याल ना रखा जाए तो इनमें बैक्‍टीरिया पनप जाते हैं और बदबू आने लगती है.

पैरों से बदबू को दूर करने के घरेलू उपाय

-अपने पैरों को सुबह और रात के वक्‍त अच्‍छी तरह साबुन और पानी की मदद से साफ करें. उंगलियों के बीच अधिक ध्‍यान से साफ करें और पोछना ना भूलें.

– अपने नाखूनों को अच्‍छी तरह से क्‍लीन करना बहु‍त जरूरी है. इनमें भी पसीने और बैक्‍टीरिया पनप जाते हैं और इसकी वजह से ये समस्‍या शुरू हो जाती है.

-पैरों की स्किन को स्‍क्रब करना बहुत ही जरूरी है, अगर आप इन्‍हें स्‍क्रब नहीं करते हैं तो मोटी डेड स्किन के अंदर बैक्‍टीरिया घर बना लेते हैं और बदबू आने लगती है.

-गीला जूता या मोजा पहनने से भी पैरों में गंध की समस्‍या हो सकती है. बेहतर होगा कि रोज एक ही जूते को ना पहनें और एक दिन के अंतर पर जूतों को धूप दिखाएं. गीले जूतों की वजह से इनमें बैक्‍टीरिया पनपते हैं.

-रात में सोने से पहले पैरों को धो पोछकर ड्राई अल्‍कोहल से क्‍लीन करें. इसके लिए अल्‍कोहल में रूई डुबोएं और इससे पैरों की स्किन को अच्‍छी तरह से रगड़ लें. इससे आपके पैरों की स्किन बैक्‍टीरिया फ्री रहेंगे.

-अगर पैरों से बदबू आती है तो आप जूता पहनने से पहले पैरों पर एंटी फंगल पाउडर का छिड़काव करें.

-पैरों को रोज रात में धो पोछकर कुछ देर गुनगुने पानी में विनेगर मिलाकर इसमें डुबोकर रखें. ऐसा करने से पैरों से बदबू की समस्‍या नहीं आएगी.

