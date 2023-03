इतना आसान है रात में सुकून की नींद सोना, एक्सपर्ट ने भी इस टोटके को मान लिया सच, आजमाइए यह ट्रिक

हाइलाइट्स जैसे ही हम रात में मौजे लगा लेते हैं तो पैर पर दबाव पड़ता है और शरीर के तापमान को हल्का गर्म कर देता है. इससे बॉडी को सिग्नल जाता है कि सोने का समय हो गया.

How to Get Instant Sleep: इस बिजी शेड्यूल में काम के दबाव के कारण अधिकांश लोगों के लिए नींद न आने की बहुत बड़ी समस्या है. अधिकांश लोगों की शिकायत रहती हैं कि उन्हें रात में नींद सही से नहीं आती या कम आती है या आती है तो गुणवत्तापूर्ण नींद नहीं आती. दरअसल, अत्याधुनिक गैजेट, मोबाइट, टीवी आदि ने नींद को छीन लिया है. सुकून भरी नींद के लिए लोग तरसते रहते हैं. रात में पर्याप्त नींद आए, इसके लिए लाइफस्टाइल में बदलाव की सलाह दी जाती है. रोज एक्सरसाइज, सही खान-पान और तनाव से दूरी अच्छी नींद के लिए इलाज है लेकिन भागदौड़ भरी जिंदगी में यह काम बहुत ही मुश्किल है. पर कुछ टोटके रात को झट से नींद लाने में बेहद सफल हो रहे हैं. यह बात डेलीमेल में छपी एक रिपोर्ट में कही गई है.

दरअसल, डेलीमेल ने साइंस एक्सपर्ट के हवाले से लिखा है कि रात को अगर नींद नहीं आती है तो इसके लिए मैजिक वाला काम कीजिए. उन्होंने कहा है कि इसके लिए आप रात में मौजे पहनकर सोइए. यह टोटका बेहद कारगर साबित होगा.

शरीर गर्म होकर नींद को बुला लेता

हालांकि यह बात सुनने में थोड़ा अटपटा लगे लेकिन मैट्रसनेक्सडे के प्रमुख मार्टिन सीले ने दावे के साथ कहा कि रात में मौजों को पहनकर सोने से सुकून भरी नींद आएगी. मौजे पहनने के बाद न केवल सुकून की नींद आएगी बल्कि बिस्तर पर जाते ही जल्दी नींद आएगी. उन्होंने कहा कि यह ऐसा ट्रिक है जिसमें हमारे शरीर का अंदरुनी मास्टर क्लॉक या सार्किडियन रिद्म को व्यवस्थित करने में मदद मिलती है. उन्होंने कहा कि जब हम रात में सोने के लिए जाते हैं तो धीरे-धीरे हमारा शरीर विश्राम की मुद्रा में आ जाता है और हमारे शरीर के कल-पुर्जे एनर्जी को संरक्षित करने लगते हैं. इससे शरीर का अंदरुनी तापमान कम होने लगता है. लेकिन जैसे ही हम रात में मौजे लगा लेते हैं तो पैर पर दबाव पड़ता है और शरीर के तापमान को हल्का गर्म कर देता है. इससे बॉडी को सिग्नल जाता है कि सोने का समय हो गया. हालांकि ऐसा नुस्खा ठंड के मौसम में कामयाब हो सकता है लेकिन गर्मी के मौसम में क्या ऐसा करना चाहिए, इस बारे में जानकारी नहीं है.





नींद के लिए कई कारक जिम्मेदार

हालांकि जब हमारे पैर ठंडे होते हैं तो हमारे शरीर के अंदर का तापमान भी कम होता है इससे नींद का चक्र भी प्रभावित होता है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ब्लड वैसल्स सिकुड़ने लगती है. इसका मतलब हुआ कि शरीर अंदर के तापमान को बढ़ाने के लिए ब्लड प्रेशर को भी बढ़ा देता है जिसके कारण बॉडी को ज्यादा काम करना पड़ता है. सीले ने कहा कि पैरों में मौजे पहनने से पैर गर्म हो जाता है जिससे दिमाग में नींद का सिंग्नल जाता है. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि चाहे आप मौजे पहने या न पहनें गहरी नींद के लिए हर व्यक्ति में अलग-अलग कारक जिम्मेदार होते हैं. इसलिए कुछ लोगों को रात में बिस्तर पर मौजे पहनने में असहजता महसूस होगी जबकि कुछ इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. एक्सपर्ट ने बताया कि हमें हर रात 10 से 15 प्रतिशत नींद का हिस्सा गहरी नींद में बिताना चाहिए. इससे शरीर के कल-पुर्जे सही रहते हैं.

