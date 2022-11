Boost immunity: सर्दी में आंवला से बूस्ट करें अपनी इम्यूनिटी, इस तरह से बनाएं कई स्वादिष्ट व्यंजन

हाइलाइट्स जिस फूड में विटामिन सी की भरपूर मात्रा होती है उससे इम्यूनिटी बहुत बनता है. इसलिए आंवला इम्यूनिटी को बूस्ट करने में बेहद कारगर है.

How to use amla for strong immunity: हमारे शरीर पर हर पल असंख्य सूक्ष्म जीवों का हमला होता रहता है. इनमें से अधिकांश सूक्ष्म जीवों में हमें बीमार करने की क्षमता होती है लेकिन हम बीमार नहीं होते. क्योंकि हमारे शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम इन सूक्ष्म जीवों से लड़ता रहता है और स्किन पर आते ही इन्हें नष्ट कर देता है. यानी अगर इम्यूनिटी न हो तो हम कुछ ही दिनों में मर सकते हैं. शरीर में दो तरह से इम्यून सिस्टम बनता है. एक तो मां से जन्म के समय में ही बन जाता है दूसरा एड्रीनल ग्लैंड, बोन मैरो, लिंफ नोड्स, लिंफेटिक वेसल्स, स्प्लीन, थायमस आदि अंगों में बनता है. इम्यून एंटीबॉडी से बनता है जो बी सेल्स और टी सेल्स के रूप में बाहरी दुश्मनों पर हमला करता है.

कई अध्ययनों में कहा गया है कि सर्दी में इम्यून सिस्टम दब जाता है. इसलिए सर्दी में इम्यूनिटी बढ़ाने वाले फूड का ज्यादा सेवन करना चाहिए. आमतौर पर जिस फूड में विटामिन सी की भरपूर मात्रा होती है उससे इम्यूनिटी बहुत बनता है. इसलिए आंवला इम्यूनिटी को बूस्ट करने में बेहद कारगर है. आंवले (gooseberry)को कई तरह से स्वादिष्ट बनाया जाता है.

टीओआई की खबर के मुताबिक आंवला में फाइटोन्यूट्रिएंट्स (phytonutrients) और एंटीऑक्सिडेंट (antioxidants) पाए जाते हैं जो फ्री रेडिकल्स (free radicals) को खत्म करने में मददगार है. फ्री रेडिकल्स के प्रभाव से स्वस्थ कोशिकाएं मर जाती है. आयुर्वेदिक एक्सपर्ट ने बताया है कि आंवला ऐसा फल है जो इम्यूनिटी को मजबूत करने के साथ ही कोशिकाओं में सूजन को कम करता है और इंसान के याददाश्त को तेज करता है. आंवला में प्रचूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है. वला में कैल्शियम, आयरन, फॉस्फोरस, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, प्रोटीन और कार्ब्स भी मौजूद होता है.

ऐसे बनाएं आंवले को स्वादिष्ट

मुरब्बा

आंवले का मुरब्बा बनाने के लिए पानी में आंवले को रख दें. इसमें कुछ फिटकिरी भी डालें. तीन दिनों बाद एक पैन में पानी को गर्म करें और इसके बाद इसमें आंवले को डाल दें. फिर गैस बंद कर दें. अब एक अन्य पैन में चीनी की चाशनी बना लें. इस चाशनी में आंवले को डालें. जब चाशनी एकदम कम हो जाए तो इसे निकाल दें. ठंडा होने के बाद इसमें दालचीनी, काली मिर्च, ब्लैक सॉल्ट, केसर आदि का पाउडर डाले दें. इसका रोजाना सेवन करें.

आंवले का जूस

आंवले का जूस बनाना एकदम आसान है. आंवले को पानी के साथ ब्लेंड कर दें. इसमें से पल्प को छान लें. इसके बाद इसमें काली मिर्च पाउडर, शहर मिला दें और इसका सेवन करें.

आंवला कैंडी

आंवले को गर्म पानी में उबाले. जब आंवला सॉफ्ट होने लगे तो गैस को बंद कर दें. अब आंवले में से बीज निकाल दें. इसे निकाल कर एक बाउल में चीनी से तीन दिनों के लिए ढक दें. इसके बाद इसे खोलें और इसमें से आंवले को निकाल लें. दो दिनों तक सूखने के लिए दे दें. इसके बाद आंवला कैंडी तैयार हो गया.

