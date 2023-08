बारिश में प्यारी सी पैट (CAT)का इन 5 तरीकों से करें देखभाल, नहीं होगी कोई बीमारी, हमेशा रहेगी हेल्दी

हाइलाइट्स यदि आप चाहते हैं कि आपकी बिल्ली लंबे समय तक हेल्दी रहे तो उसका बधिया जरूर कर दें. अपने घर में पाल रहे हर पैट को वैक्सीन जरूर लगाएं.

How to Keep Your Cat Healthy: घर में यदि कोई पैट है तो उसका ख्याल भी खुद की तरह ही रखना पड़ता है. इसमें भी यदि आपकी प्यारी सी बिल्ली हो तो इसका ख्याल खास तौर पर रखना पड़ता है. बारिश के मौसम में CAT का और अधिक ख्याल रखने की जरूरत होती है. क्योंकि बारिश के मौसम में इंसान की तरह प्यारी सी बिल्ली को भी इंफेक्शन का खतरा ज्यादा रहता है. घर में अपने पैट का ख्याल रखने के लिए कुछ टिप्स बहुत मददगार साबित हो सकते हैं. आइए जानते हैं कि वे कौन से टिप्स हैं जिनसे बिल्ली का बेहतर से ख्याल रखा जा सकता है.

पैट का ख्याल रखने के टिप्स

1. रोज ब्रश जरूरी-डेलीपाउज ने पैट के एक्सपर्ट के हवाले से बताया है कि बिल्ली को रोज ब्रश करना चाहिए. इससे दांतों से होने वाला इंफेक्शन का जोखिम कम हो जाता है. ब्रश के साथ ही रोज कंघी करना भी जरूरी है. इससे अतिरिक्त बाल निकल जाएंगे और इधर-उधर बाल नहीं जाएंगे.

2. ड्राई फूड न दें-कुत्तों से अलग बिल्लियां अनिवार्य रूप से मांसाहारी होती हैं. इसका मतलब है कि बिल्ली मुख्य रूप में मांस पर निर्भर रहती हैं। इसलिए बिल्लियों के दिन का मुख्य भोजन हमेशा मांस होना चाहिए. इसलिए बिल्लियों को ड्राई फूड ज्यादा न दें क्योंकि इसमें ज्यादा कार्बोहाइड्रेट रहता है जो उसमें डायबिटीज का कारण बन सकता है.

3. प्यास को महसूस कीजिए-आपकी बिल्ली कब प्यासी है, इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है, वरना डिहाइड्रेशन के कारण परेशानियां हो सकती हैं. हालांकि बिल्ली को पानी की अधिकांश पूर्ति भोजन से हो जाती है. हालांकि डाइट कुछ भी हो, बिल्ली को हमेशा पानी पीने की जरूरत होती है. इसलिए हमेशा उसे पानी पीने के लिए प्रोत्साहित करें.

4. वैक्सीन जरूर लगाएं-अपने घर में पाल रहे हर पैट को वैक्सीन जरूर लगाएं. इसके लिए डॉक्टर से सलाह लेकर समय पर वैक्सीन लगाएं. वैक्सीन कई तरह के होते है. यह पैट डॉक्टर तय करेंगे कि उसे कितनी वैक्सीन लगनी है.

5. बधिया करें-यदि आप चाहते हैं कि आपकी बिल्ली लंबे समय तक हेल्दी रहे तो उसका बधिया जरूर कर दें. खासकर अगर बिल्ली है तो उसे न्यूट्रल करना बहुत जरूरी है क्योंकि उस स्थिति में वह मेल कैट के साथ बहुत झगड़ा करेंगी.

