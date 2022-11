Tips to Lose belly fat: पेट की जिद्दी चर्बी को हटाने के लिए मलाइका अरोड़ा ने दिए डंडा योग के टिप्स, जानें क्या है ये

हाइलाइट्स इस वर्कआउट में मलाइका एक पतली छड़ी को दोनों हाथ से पकड़ी हुई हैं और उसी के सहारे योग कर रही हैं. डंडा योग पेट की चर्बी घटाने या खत्म करने के लिए शानदार योग है

Malaika Arora tips for lose belly fat: भारत में अधिकांश लोगों मुकम्मल तौर पर मोटापे के शिकार नहीं होते बल्कि उनके पेट या हिप्स के आसपास चर्बी जमा होने लगती है. पेट के पास की चर्बी इतनी जिद्दी होती है कि यह कठिन एक्सरसाइज से भी नहीं जाती. पेट की जिद्दी चर्बी (How to get rid of belly fat) को हटाने के लिए अपनी फिटनेस के लिए मशहूर मलाइका अरोड़ा ने गजब के टिप्स दए हैं. उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक स्टूडियो में डंडा योग के पोज लोगों के सामने पेश किए हैं. उनका दावा है कि इससे पेट की जिद्दी चर्बी को खत्म किया जा सकता है. मलाइका ने एक वीडियो शेयर किया है जिसके कैप्शन में लिखा है “शानदार मंडे वर्कआउट”. इस वर्कआउट में मलाइका एक पतली छड़ी को दोनों हाथ से पकड़ी हुई हैं और उसी के सहारे योग कर रही हैं.

पेट की चर्बी खत्म करने के डंडा योग क्यो Malaika Arora Danda yoga

49 साल की मलाइका जबर्दस्त फिटनेस की मल्लिका है. मलाइका अक्सर अपने योगा पोज की फोटो सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं. मलाइका अरोड़ा ने वीडियो शेयर कर लिखा है कि क्यों डंडा योग पेट की चर्बी खत्म करने के लिए शानदार है. उन्होंने लिखा है कि डंडा सबसे पसंदीदा योग में से एक है. डंडा योग पेट की चर्बी घटाने या खत्म करने के लिए शानदार योग है. खासकर कमर के आसपास की चर्बी डंडा योग से खत्म हो जाती है. इससे मसल्स, पैर और हाथ का स्ट्रैच बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है. इससे हाथ-पैर में लचक आती है. यह स्पाइन के लिए भी बेहतरीन एक्सरसाइज है. यह पूरी बॉडी को रिलेक्स फील कराता है. मलाइका ने कहा कि इस सप्ताह आप इस डंडा योग को जरूर ट्राई करें क्योंकि यह बोतल में पानी की तरह सरल है.

इस तरह किया जाता है डंडा योग

इंस्टाग्राम पर मलाइका अरोड़ा बैंबू स्टीक को दोनों हाथों से पकड़ी हुई हैं. योगा करते समय उन्होंने अपने हाथों में स्टिक को ऊपर उठाया है और अपने दोनों पैरों को फैलाया हुआ है. उन्होंने इस योगा को करने के लिए पहले एक पैर को ऊपर उठाया और छड़ी को पकड़ते हुए स्क्वैट पोजीशन लेने से पहले पैर को योगा मेट पर वापस रख दिया. इसके साथ ही दोनों हाथों को स्टीक के सहारे ऊपर करती है और एक पैर को कमर तक लाती है. फिर कुछ देर के बाद दूसरे पैर को उपर लाती है. इस तरह स्टीक के सहारे हाथों को भी दाएं-बाएं करती हैं. इस तरह कुछ मिनट तक इस एक्सरसाइज को की जा सकती है. इस योगा की मदद से मलाइका अपनी बॉडी के साइड फैट को कम करने का दावा करती है. मलाइका अरोड़ा ने इस योग को सर्वयोगा स्टूडियो में किया है.

