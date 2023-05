तेज धूप ने आंखों में पैदा कर दी आग जैसी तपिश, यहां जान लें नैन को ठंडक पहुंचाने वाले 5 तरीके, हमेशा आएंगे काम

हाइलाइट्स आंखों को तेज गर्मी से बचाने के लिए शरीर में पर्याप्त मात्रा में पानी की जरूरत होती है. आंखों को थकान से बचाने के लिए हर 20 मिनट में आंखों को 20 सेकेंड के लिए आराम दें.

How to protect your eyes in summer: उत्तर भारत में गर्मी की तपिश सातवें आसमान पर है. टेपरेंचर 46 डिग्री को भी पार कर गया है. ऐसे में जब हम बाहर निकलते हैं तो यह तापमान सिर्फ हमें गर्मी का ही अहसास नहीं कराता बल्कि शरीर को भी कई परेशानियों से भर देता है. अगर शरीर में पानी की कमी हो जाए डिहाइड्रेशन हो जाता है जिसके कारण इंसान चक्कर खाकर गिर भी सकता है. इन सबके अलावा तेज धूप आंखों को बेहद तकलीफ देती है. आंखों में धूप की गर्मी जलन को बढ़ा देती है. इससे आंखों में थकान होने लगती है. यह स्थिति बेहद खराब है. गंभीर स्थिति में आंखों में टेरेजियम नाम की बीमारी भी हो सकती है. यदि आपको इतनी तेज धूप में आंखों में बढ़ते तापमान से बचना है तो डॉक्टर के बताए कुछ नुस्खे अपनाएं.

एचटी की खबर ने मित्तल आई केयर सेंटर के डॉ. जिमी मित्तल के हवाले से बताया है कि ज्यादा तेज धूप में निकलने से आंखों में कॉर्निया क्षतिग्रस्त हो सकता है. इसके साथ ही आंखें ड्राई हो जाती है और बहुत ज्यादा थकान महसूस होती है. इससे आंखों में दर्द भी होने लगता है. ऐसे में गर्मी में आंखों की सुरक्षा के लिए कुछ बेहतर तरीकों को अपनाने की जरूरत होती है.

गर्मी में आंखों को बचाने के उपाय

1. सनग्लास-गर्मी में अगर बाहर नंगी आंखों से निकलेंगे तो अल्ट्रावायलेट किरणों का असर ज्यादा होगा. इसका घातक असर टेरेजियम नाम की बीमारी दे सकती है. इसलिए जब भी बाहर निकलें सनग्लास लगाकर निकलें. सनग्लास अल्ट्रावायलेट रेज से कॉर्निया को बचाता है.



2. हाइड्रेट रहें-आंखों को तेज गर्मी से बचाने के लिए शरीर में पर्याप्त मात्रा में पानी की जरूरत होती है. गर्मी में आंखों की टियर फिल्म वाष्पीकृत हो जाती है, इसलिए ज्यादा पानी पीएं. इसके साथ ही गर्मी में अल्कोहल का सेवन करने पर आंखों में ड्राइनेस बढ़ सकती है.2.आई ड्रोप का इस्तेमाल करें-गर्मी में आंखों की सुरक्षा के लिए सिर्फ पानी पीने से काम नहीं चलेगा बल्कि आंखों को तर करना भी जरूरी है. इसके लिए आई ड्रॉप का इस्तेमाल करें. 3. आंखों को बार-बार पानी से धोएं-गर्मी में आंखों को बार-बार ठंडा पानी से धोएं. ऐसा करने से आंखों की थकान दूर होगी. इसके लिए बहुत ज्यादा ठंडा पानी की जरूरत नहीं है. 4. आंखों पर खीरा या गुलाब जलका रस लगाएं– यदि गर्मी में बार-बार बाहर जाने की जरूरत है तो खीरा और गुलाबजल का इस्तेमाल करें. खीरा नेचुरल कूलेंट है जिसका स्लाइस बनाकर आप आंखों पर रख सकते हैं. खीरे का रस निकालकर इसे रूई में लगाएं और आंखों पर रख लें. इससे ठंडक मिलेगी और आंखों की थकान दूर होगी. इसके साथ ही रूई में गुलाब जल भिंगोकर इसे आंखों पर लगाएं. इससे आंखों के आसपास फाइन लाइन भी खत्म हो जाएगी. 5. आंखों को आराम दें-वैसे तो हमेशा आंखों को आराम देने की जरूरत होती है लेकिन गर्मी में आंखें थक जाती हैं, इसलिए जरूरत ज्यादा होती है. इसलिए हर 20 मिनट में आंखों को 20 सेकेंड के लिए आराम दें.



क्विक टिप्स कंप्यूटर स्क्रीन को आई लेवल से थोड़ा नीचे रखें. स्क्रीन देखते वक्त पलकें झपकना न भूलें. गैजेट की ब्राइटनेस बहुत कम या बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए. स्क्रीन पर फॉन्ट साइज बड़ा और साफ दिखने वाला होना चाहिए. रोजाना बादाम के तेल को आंखों के चारों ओर थोड़ा-थोड़ा करके लगाएं.

