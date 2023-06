हाइलाइट्स यदि गर्मी में ज्यादा स्किन टैन हो गया है तो चने के आटे को कच्चा दूध में मिलाकर पेस्ट तैयार कर लें. गर्मी के मौसम में अक्सर अपने चेहरे को ठंडे पानी से वॉश करें.

Tips for protecting your skin this summer: पिछले एक महीने से गर्मी कहर ढा रही है. तापमान 45 को भी पार कर गया है. लेकिन लोगों को अपना काम करना ही पड़ता है. चाहे कितनी भी तेज धूप हो, आसमान से आतिश निकल रही हो लेकिन पेट के लिए लोगों को काम करना ही पड़ता है. जब हम तेज धूप में बाहर जाएंगे तो सबसे पहले हमारी स्किन पर यह असर डालेगी. अगर स्किन टैन हो जाती है तो इसकी रंगत बिगड़ जाती है. वैसे तो तेज धूप में बाहर निकलने से हर किसी की स्किन खराब होती है लेकिन महिलाओं को इसका खामियाजा ज्यादा भुगतना पड़ता है.

वैसे तेज धूप में बाहर निकलने से बाहर ज्यादा पानी पीना या नारियल पानी पीना जैसे घरेलू नुस्खे काम जरूर आते हैं लेकिन यदि तेज धूप हो तो स्किन डैमेज होने लगता है. इस स्थिति में घरेलू नुस्खे से कैसे चेहरे को पहले जैसा चमकाया जाए यह जानना जरूरी है. हम यहां कुछ घरेलू नुस्खे बता रहे हैं जो झुलसती गर्मी में भी आपकी त्वचा को जवां बनाए रखने में मदद करेंगे.

गर्मी से स्किन को ऐसे बचाएं

1.ठंडे पानी से चेहरा साफ करें-एनडीटीवी के मुताबिक गर्मी के मौसम में अक्सर अपने चेहरे को ठंडे पानी से वॉश करें. इससे धूप में निकलने पर जो पसीना और डस्ट स्किन में चिपकता है, वह बाहर निकल जाता है. अगर आप इसके लिए ठंडा दूध में कॉटन बॉल को डूबाकर फिर इसे चेहरे पर लगाकर डस्ट को निकालें तो ज्यादा बेहतर होगा.

2.बेसन और दूध का पेस्ट-गर्मी के दिनों चेहरे को तेज धूप के असर को खत्म करने के लिए चेहरे पर बेसन और दूध का पेस्ट बना लें. इसमें हल्दी और नींबू मिला दें. इस पेस्ट को चेहरे पर रब करें. 10 मिनट तक इसे चेहरे पर लगा रहने दें. इसके बाद इसे साफ करें. बदलाव तुरंत दिखेगा. दूध की जगह मलाई का इस्तेमाल और बेहतर रिजल्ट लाएगा.

3. मूल्तानी मिट्टी और रोज वाटर-गर्मी के दिनों में चेहरे की टेनिंग खत्म करने के लिए मुल्तानी मिट्टी और चंदन पाउडर में रोज वाटर मिलाकर पेस्ट तैयार कर लें. इसे चेहरे पर लगाकर सूखने तक छोड़ दें. इसके बाद साफ कर लें. यदि स्किन मैच्योर है तो चंदन पाउडर में रोजवाटर के साथ दही और हल्दी को मिलाकर पेस्ट तैयार कर लें और स्किन पर लगाएं. सूखने के बाद इसे साफ कर लें. चेहरा चमक उठेगा.

4. छाछ और शहद-छाछ और शहद स्किन के लिए बेहतरीन मॉइश्चराइजर है. यदि स्किन नॉर्मल है तो छाछ से चेहरे को साफ करें. इसे 10 मिनट तक लगाकर छोड़ दें, इसके बाद साफ कर लें. यदि स्किन ऑयली है तो शहद का लेप लगा लें और 10 मिनट तक छोड़ दें. इसके बाद चेहरा साफ कर लें. अपने आप स्किन मुलायम लगने लगेगी.

5. दूध और चने का आटा पेस्ट-यदि गर्मी में ज्यादा स्किन टैन हो गया है तो चने के आटे को कच्चा दूध में मिलाकर पेस्ट तैयार कर लें. इसमें लेमन जूस मिला दें. लेमन जूस अपने आप में नेचुरल ब्लीच है. यह टैनिंग को हटा देता है. इस तरह यह पेस्ट स्किन की टैनिंग को पल पर में दूर कर देता है.

