हेल्थ के लिए दुश्मन की तरह है कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा, इन उपायों से ऐसे करें इसे कंट्रोल

हाइलाइट्स डाइट में से अधिक मीठी चीजों को कम करना चाहिए. हाई कार्ब के सेवन से डायबिटीज को बढ़ने में मदद मिलती है. हाई कार्ब फूड वजन बढ़ा सकते हैं.

How To Reduce Carbohydrates In The Diet- वर्तमान में बढ़ती बीमारियों के चलते कार्बोहाइड्रेट को शरीर का दुश्‍मन माना जाने लगा है लेकिन बता दें कि ये शरीर के लिए बेहद जरूरी है. कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग यदि नियमित मात्रा में किया जाए तो ये शरीर को एनर्जी देने का काम बखूबी करता है. हालांकि कुछ मामलों में कार्बोहाइड्रेट को डाइट में से कम करने से हेल्‍थ बेनिफिट्स मिल सकते हैं. सिंपल कार्ब्‍स शरीर के लिए नुकसानदायक होते हैं, जिन्‍हें डाइट में से हटाया जा सकता है.

कई अध्‍ययनों से पता चलता है कि कम कार्ब्‍स वाले फूड वजन घटाने और प्री-डायबिटीज को मैनेज करने में भी मदद कर सकते हैं. लेकिन सवाल ये उठता है कि कार्बोहाइड्रेट को डाइट में से किस प्रकार कम किया जाए ताकि मोटापा, डायबिटीज और हार्ट प्रॉब्‍लम जैसी बीमारियों के खतरे को कम किया जा सके. चलिए जानते हैं किस प्रकार करें कार्बोहाइड्रेट का कम सेवन.

मीठे ड्रिंक्‍स को करें बंद

फ्रुक्‍टोज, लैक्‍टोज, माल्‍टोज, सुक्रोज या ग्‍लूकोज ये सब सिंपल कार्बोहाइड्रेट के ही स्‍त्रोत हैं. ये पदार्थ शरीर को एनर्जी न देकर ब्‍लड शुगर लेवल में वृद्धि करते हैं. हेल्‍थलाइन के अनुसार आमतौर पर लोग शुगरयुक्‍त ड्रिंक्‍स जैसे सोडा और आइस्‍ड टी का सेवन करते हैं. ये सभी ड्रिंक्‍स में अधिक मात्रा में शुगर होती है जो शरीर में कार्बोहाइड्रेट बढ़ाने का काम करते हैं. जैसे नॉन डाइट कोला के एक कैन में 35 ग्राम कार्ब्‍स होते हैं वहीं आइस्‍ड टी में 29.5 ग्राम कार्ब्‍स होते हैं. ये कार्ब्‍स पूरी तरह से शुगर के बने होते हैं. इन मीठे ड्रिंक्‍स का सेवन तुरंत बंद कर देना चाहिए.

ब्रेड का सेवन करें कम

कई प्रकार की ब्रेड खासकर साबुत अनाज की ब्रेड में विटामिन और खनिज होते हैं. रिफाइंड ब्रेड को एक सिंपल कार्ब माना जाता है जो शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है. अनरिफाइंड अनाज की ब्रेड को कॉम्‍पलेक्‍स कार्ब की कैटेगरी में रखा जाता है जो पचने में अधिक समय लगाती हे और ब्‍लड शुगर को धीरे-धीरे प्रभावित करती है. डाइट में से कार्ब को कम करने के लिए रिफाइंड ब्रेड का सेवन कम करना चाहिए. हफ्ते में एक से दो दिन इसे खाया जा सकता है.

लो-कार्ब स्‍नैक्‍स चुनें

चिप्‍स, नमकीन, बिस्‍किट और फ्राइज जैसे स्‍नैक्‍स हाई कार्ब्‍स फूड आइटम होते हैं. ऐसा इसलिए क्‍यों‍कि ये नमकीन स्‍नैक्‍स में आमतौर पर प्रोटीन और फाइबर कम होते हैं. इसके लिए दो मैक्रोन्‍यूट्रिएंट्स जिम्‍मेदार हो सकते हैं. हाई कार्ब्‍स स्‍नैक्‍स के सेवन की बजाए लो कार्ब स्‍नैक्‍स का चुनाव कर सकते हैं. साथ ही इसकी सर्विंग को कम करके अधिक कार्ब के सेवन से बचा जा सकता है. हेल्‍दी स्‍नैकिंग के लिए नट्स, चीज और एग का डाइट में शामिल करें.

यह भी पढ़ें- जानें उन 4 मेंटल कंडीशन्स के बारे में, जिसमें खुद को नुकसान पहुंचा सकता है इंसान

ब्रेकफास्‍ट में लें कम कार्ब

दिन का पहला मील ब्रेकफास्‍ट होता है जो शरीर के लिए बेहद जरूरी माना जाता है. ब्रेकफास्‍ट में यदि कार्ब का सेवन कम किया जाए तो कार्ब को मैनेज करना आसान हो सकता है. ब्रेकफास्‍ट में हाई कार्बोहाइड्रेट फूड लेने की अपेक्षा विटामिन, मिनरल और फाइबर का सेवन लाभदायी हो सकता है. जो लोग ब्रेकफास्‍ट में सीरियल्‍स का सेवन करना पसंद करते हैं उन्‍हें कई हेल्‍थ प्रॉब्‍लम्‍स हो सकती हैं. सीरियल्‍स सिंपल कार्ब से बनी होती है जो शरीर में कार्बोहाइड्रेट के लेवल को बढ़ा सकती हैं.

इसे भी पढ़ें : 60 की उम्र के बाद इन हेल्दी तरीकों से अपने बढ़े हुए वजन को करें कम

इन चीजों का भी सेवन करें कम

– बाहर के अनहेल्‍दी खाने का सेवन करें कम

– व्‍हाइट फ्लार का सेवन कम करें

– स्‍टार्च फूड को डाइट से हटाएं

– हेल्‍दी फैट को डाइट में करें शामिल

– फ्रूट जूस को सकता है हानिकारक

Tags: Health, Healthy Foods, Lifestyle